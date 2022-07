Ezequiel Lavezzi y Natalia Borges nuevamente separados: hay rumores sobre una posible infidelidad

En las últimas horas, Ezequiel “Pocho” Lavezzi y la modelo Natalia Borges anunciaron que el amor llegó a su fin. Aunque la noticia se confirmó hace poco, ya corren los rumores sobre el picante motivo de su separación.

Luego de casi tres años de relación, la flamante pareja decidió tomar caminos separados y en A la Barbarossa dieron algunos detalles sobre lo que se sabe de la ruptura.

El exjugador de la Selección Argentina y la modelo brasileña, tomaron caminos separados nuevamente. Al principio se habló sobre una posible infidelidad que acabó con este romance, pero desde el programa revelaron todo lo que saben.

Pocho Lavezzi y Natalia Borges se separaron.

El motivo por el que Ezequiel Lavezzi y Natalia Borges se habrían separado

El panelista, Lío Pecoraro, comenzó contando: “¿Se acuerdan de Pablo Cosentino, exmarido de Daniela Urzi? El Pocho era muy amigo de Pablo. Una vez, él vio unos mensajes que Natalia le mostró, donde decía que se la quería levantar cuando aún estaban juntos”.

“¿Quieren saber qué hizo? Lo invitó a tomar un café y ahí lo surtió a piñas, furioso por lo que había pasado. Esta historia, Pablo Cosentino no quería que salga a la luz, pero efectivamente pasó”, detalló Pecoraro.

Natalia Borges habría terminado su relación con Ezequiel Lavezzi. Foto: @aussiefamily.ar

Finalmente, explicó que ella, cansada de las actitudes del Lavezzi, habría tomado la decisión de separarse. No obstante, el rumor sobre una posible infidelidad no pasó desapercibido y fue parte del relato.

Ruptura entre Ezequiel Lavezzi y Natalia Borges: ¿Lo dejó por infiel?

“Ella ya no lo aguanta más, no tolera sus infidelidades. Te digo más, tengo tres chats que no los voy a mostrar porque estaría mandando al frente a las mujeres que el Pocho les escribió”, sentenció el panelista.

Esta no sería la primera vez que ambos terminan su relación. En abril del 2021, la modelo anunció a través de sus redes sociales la noticia y dejó entrever que había sido víctima de violencia de género.