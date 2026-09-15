Extorsionó a hombres con fotos íntimas y la condenaron a 5 años y medio de prisión

La acusada Carina Gottau les exigía dinero a sus víctimas a cambio de no publicar las imágenes. Había recibido más de 300.000 pesos.

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