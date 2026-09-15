Extorsionó a hombres con fotos íntimas y la condenaron a 5 años y medio de prisión

En juicio abreviado el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Bahía Blanca condenó a una mujer a la pena de 5 años y 6 meses de prisión, por haber extorsionado a dos hombres a quien amenazó con difundir fotos íntimas suyas si no le transferían dinero.

El juez Eugenio Casas consideró a Carina Pilar Gottau (50) autora penalmente responsable del delito de extorsión (dos hechos).

Según consta en la causa a cargo del fiscal Rodolfo de Lucia, Gottau entablaba contacto con la víctima a través de Facebook y luego continuaba la conversación por WhatsApp, red social mediante la que le pedía a sus víctimas intercambiar fotografías privadas.

Una vez que tenía las imágenes en su poder, la condenada amenazaba a los hombres con publicarlas y les exigía transferencias de dinero, a cambio de no difundir las fotos.

El primero de los hechos ocurrió el 22 de diciembre de 2025, cuando el damnificado le hizo a la mujer diferentes transferencias electrónicas por un total de 255.500 pesos.

El otro ilícito se registró el 2 de mayo pasado, cuando la otra víctima le envió a Gottau 59.000 pesos luego de que la delincuente llevara a cabo la misma operatoria.

La versión de la acusada

Durante su declaración, Gottau intentó desvincularse del delito por el que finalmente se la condenó.

La denunciada afirmó que no conocía el significado de la palabra «extorsión», que su intención era que las víctimas dejaran de enviarle material y que el dinero recibido correspondía a «préstamos».

En su fallo, el magistrado Casas rechazó de manera contundente esa versión.

«Basta ver los términos, las horas de las conversaciones y relacionarlos con las fechas y montos de las transferencias para poder afirmar que los denunciantes dicen la verdad y la señora Gottau miente», indicó el juez en la sentencia.