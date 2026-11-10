Excomisario condenado recibió prisión domiciliaria por un tema de salud

Germán Streitemberger fue detenido en junio, cuando quedó firme la pena a 5 años y 6 meses de prisión por extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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