Exclusivo: tres allanamientos en(oficinas del hospital, geriátrico y un domicilio particular) de DARREGUEIRA con resultado positivo.

(INFORME EXCLUSIVO DE CN); Tres allanamientos en (oficinas del hospital, geriátrico y un domicilio particular) en forma simultánea con resultados positivos en el marco de la causa del Hospital Darregueira.

Los mismos se dieron tras la denuncia penal que realizó el ejecutivo municipal de Puan hace unas semanas.

Lo que declaró en su momento el intendente Facundo Castelli del vecino disttito;

«Denunciamos a la comisión del Hospital Darregueira por estafa» dijo el intendente de Puan, Facundo Castelli

«Se incorporó gente que no pertenecía al personal del Hospital, esto es una defraudación al Estado. Esto viene sucediendo desde mayo del 2018. Por este motivo vamos a rescindir el contrato de locación porque no podemos seguir con alguien que nos haya defraudado.

No vamos a dejar el servicio de salud en Darregueira. Hoy es un día muy triste para mí, no es grato para nosotros realizar esta denuncia»

«Desde la comisión nos tienen que explicar porque hay 12 millones de pesos que fueron informados de más.

Estábamos pagando 10 sueldos a un geriátrico privado, a empleados que no eran del hospital » .

Había afirmado el mandatario de Juntos por el Cambio.