Exclusivo; Activaron el protocolo de contagio por coronavirus en el Puerto de Ingeniero White y algunos empleados, fueron aislados.

(Por Ciudad Noticias): Un empleado del Puerto de Ingeniero White, confirmó a través de un audio, que las autoridades del Puerto de esa ciudad, pidió aislar a un sector del personal.

“Chicos, me llamó M. Consorcio, y activaron el protocolo de contagio.

Luciano estuvo con un pariente que le dio positivo por CORONAVIRUS, asique por protocolo, tanto Luciano como y todos los que estuvimos con Luciano, nos tenemos que aislar.

El centro de exportación no va a abrir para que lo desinfecten, no sé quiénes son las personas que se van a aislar pero me pidieron que me aísle, yo estuve con Mati y nada muchachos, yo estuve acá en la oficina toqueteando todo. La computadora y todo, asique ahora voy a hablar con Pancho para ver como seguimos”, dice parte del audio que estaría confirmando lo que sucedió en las últimas horas en el puerto de White.

Otro de los (audios dice):

“Ahí estuve averiguando muchachos que el que posiblemente tenga, es L.L, el del consorcio. Que es el administrativo en el centro de contratación.

A él lo mandaron en cuarentena, y mandaron en cuarentena a otros cinco o seis muchachos y al pibe ese que ya le hicieron el hisopado y al resto el lunes, van los del IACA a hacerles el hisopado, asique por ahí para el miércoles, ya van a tener los datos de como están”.

Por su parte, una mujer de la ciudad en cuestión, pidió que se cumpla con la cuarentena, ya que fue contundente que la persona “aislada”, estaba por la calle y pone en riesgo a los habitantes de White.

EL DATO:

Uno de ellos, es sobrino de una empleada de la salud del hospital HAM, quien ésta, contrajo el coronavirus, y donde en el mismo, se confirmaron más casos positivos.

Lo cierto es que L.L, del consorcio, estuvo tomando mate con varias personas del puerto de Ingeniero White, y ahora, les habría confirmado que sus estudios, le dieron positivo.

Quien por ahora al parecer contrajo el virus, fue apartado, pero se tomó la decisión de aislar a otras personas para que se hagan los estudios y confirmar si están contagiados o no.

Por eso la situación es alarmante porque el hombre al que hace mención una vecina de White, fue contagiado por su tía que se desempeña en el hospital bahiense HAM haciendo que la población, se muestre muy asustada por lo que se pueda llegar a informar en las próximas horas.