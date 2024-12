Ex Gran Hermano derrocha sensualidad y advierte: “No se metan con cuerpos ajenos”

Sabrina Cortez, exparticipante de “Gran Hermano 2023”, compartió públicamente su preocupación por los constantes mensajes de odio que recibe sobre su cuerpo. La mediática denunció el impacto negativo que estos comentarios pueden tener sobre su bienestar emocional, especialmente cuando son dirigidos sin ningún filtro ni consideración. En ese marco, hizo un fuerte llamado a la reflexión sobre el daño que las opiniones sobre el cuerpo ajeno pueden causar.

La modelo, que enfrentó múltiples cuestionamientos sobre su físico desde su participación en el reality show, reveló que en el pasado ya había atravesado momentos de inseguridad. »

Ya pasé por esto de decir soy esto, pero está bien, trato de poner en equilibrio, comer bien cuando el cuerpo puede, ejercitar cuando puedo, ir a terapia», explicó Sabrina, reflejando cómo trabajó en su bienestar emocional y físico a lo largo de los años para encontrar un balance saludable.

A pesar de su crecimiento personal, la situación actual de comentarios destructivos sobre su cuerpo la llevó a compartir su mensaje. «Gente, por Dios. ¿Cómo pueden tomarse el atrevimiento de mandarle un mensaje a una persona que no saben cómo la pueden desequilibrar por opinar de su cuerpo? ¿En qué año estamos? Se los pido por Dios, atrasan», exclamó con indignación, destacando lo inapropiado que resulta hacer comentarios sobre el cuerpo de otras personas sin tener en cuenta el contexto de sus vidas.

El daño de los comentarios sobre el cuerpo ajeno

Cortez, que se mostró firme en su defensa, expresó lo difícil que sería recibir esos mismos mensajes si los hubiera recibido en una etapa más vulnerable de su vida. «Les juro que si el mismo mensaje me lo mandaban hace 5 años, yo me tiraba por el balcón. Es muy fuerte y es muy feo que la gente hable de tu cuerpo sin saber por todo lo que uno pasa», confesó.

«Dejemos de hablar de los cuerpos ajenos, gente, no lo entiendo, no lo comprendo», agregó visiblemente ofuscada.

Una reflexión sobre los ideales impuestos

Sabrina también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la importancia de ser más que solo la apariencia física. «Soy mucho más que una pancita o estar rellenita en algún momento de mi vida. Por Dios, dejen de opinar de los cuerpos ajenos. Ustedes no saben por lo que está pasando esa persona para estar así, más allá de si lo aceptan o no. ¿Cómo pueden opinar? No saben cómo puede afectar», afirmó.

«La verdad es que me pone mal, porque sé que ese tipo de mensajes llega sin escrúpulos. A mí no me vengan a decir nada si opinan si estoy gordita, flaquita. No me interesa. Estoy más inteligente seguramente también, estoy con más laburo seguramente también y un montón de otras cosas más», dijo.

Finalmente, Cortez cerró su mensaje con un claro llamado a dejar de opinar sobre los cuerpos ajenos. «Dejemos de opinar de los cuerpos ajenos. Me calenté», concluyó.