Evangelina Anderson opinó del supuesto interés de Wanda Nara por Demichelis: «Estoy haciendo gestos»

Fueron tres largos años durante los cuales Evangelina Anderson estuvo imposibilitada de viajar a Argentina para ver a su familia, ya sea por cuestiones laborales o por la pandemia. Hace algunos días, tuvo la posibilidad de regresar al país y reencontrarse con ellos, y antes de emprender su vuelta a Alemania fue interceptada por un móvil de «Los Ángeles de la Mañana». Allí habló de su vuelta pero también del tema del momento: el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Si bien no quiso opinar al respecto, tuvo una divertida reacción con una pregunta muy particular.

Primeramente hay que recordar una versión que circuló en medio de este lío, la cual aseguraba que Wanda había tenido cierto interés por Martín Demichelis, esposo de la modelo oriunda de Villa Devoto. Antes de eso, Evangelina Anderson contó sus sensaciones sobre su tan ansiado regreso a su tierra: «Estoy muy contenta de venir y de volver, porque ya extraño mucho a los Demis. Fue muy duro, porque no poder viajar e ingresar al país es medio angustiante. Mis papás son de riesgo y uno cuando desconoce el tema se pone temeroso».

Ante la consulta sobre el ya famoso «Wandagate», Evangelina Anderson prefirió no hacer ningún comentario: «No opino. Si me preguntás de quien sea, no opino de la vida privada de nadie». Sin embargo, cuando le preguntaron por ese rumor sobre Wanda y su pareja, dio un grito y dijo con humor: «No me ven la cara que estoy haciendo gestos. Pero no opino del tema ni nada. No soy amiga de la China, no somos todos amigos de las personas que seguimos en Instagram. Si querés te cuento del clima en Alemania. Para opinar están ustedes, ¿o no?».

En contacto permanente

Anderson aprovechó su estadía en Argentina para estar con sus familiares, e incluso para salir de fiesta por Buenos Aires en compañía de sus amigos más cercanos. Pero en ningún momento dejó de contactarse con el exdefensor de River Plate y de la selección argentina, con quien formó una linda familia hace ya muchos años. Las videollamadas fueron constantes, e incluso la exparticipante de «Bailando por un Sueño» se encargó de compartir una hermosa foto de una de esas comunicaciones en sus historias de Instagram.