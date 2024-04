Evangelina Anderson lució una flor al cuello y sandalias altísimas de pedrería

Evangelina Anderson sigue demostrando su atención a cada detalle de lo último de la moda y las tendencias a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con poco más de 3 millones y medio de seguidores.

En esta ocasión, la modelo e influencer deslumbró a sus followers con un look de alto impacto que usó para salir al aire en la tevé. Siempre llamativa y audaz, lució un total look fucsia shocking que acompañó con sandalias con brillos.

Así posó para las cámaras, con un catsuit ajustado que combinó con un saco tipo blazer con lazos en los puños. Completó el outfit con un par de sandalias altísimas con taco aguja y pulsera con tiras de strass.

Pero aquello no fue todo, por supuesto. La esposa de Martín Demichelis y madre de Lola, Emma y Bastián Demichelis sumó accesorios a su apuesta de moda de alto impacto.

En el cuello, llevó puesto un choker con tiritas bien finas y un enorme aplique de flor, un complemento que se impone con fuerza en diferentes colores y tamaños.

Finalmente, el beauty look no pasó desapercibido. Evangelina Anderson eligió un make up recargado a base de sombras en tonos oscuros al mejor estilo smokey eyes que acompañó con máscara de pestañas, delineado extremo en total black, iluminadores en ciertas partes de la cara, algo de rubor en las mejillas y un labial fucsia con acabado mate.

Para el hairstyle, eligió un peinado clásico de cola de caballo bien baja y descontracturada, con algunos mechones sueltos a ambos lados de la cara. (TN)