Evangelina Anderson hizo una arriesgada posición de yoga en Los 8 Escalones y se robó toda la atención: “Con taco alto”

En la emisión de este miércoles de Los 8 Escalones, Evangelina Anderson sorprendió a todos con su habilidad para realizar una muy difícil postura de yoga que sirvió de disparador para hacerle la pregunta a los participantes que habían llegado a la final.

“Les traje un elemento de yoga que sirve para hacer un montón de posturas. Es esta sillita que ven acá, que se las voy a mostrar más cerquita”, comenzó diciendo la modelo para introducir a los finalistas en tema.

Después, Evangelina Anderson decidió llevar la silla adelante de todos y metió la cabeza por un hueco y realizó la difícil postura que dejó a todos completamente asombrados y que generó que Guido Kaczka exclamara: “Evangelina Anderson, pero son los Juegos Olímpicos”. Y añadió: “Impresionante, y con taco”.

Darío Z fue el jurado invitado de la noche y lanzó a modo de broma: “¿Ahora tenemos que pasar todos a hacerlo?”. Ante la risa de los presentes, la esposa de Martín Demichelis le preguntó al conductor del programa si se animaba, quien le respondió: “No, para nada, cómo me voy a animar, no me animo ni a mirarlo”, a lo que Evangelina Anderson añadió que ella lo ayudaba.

En tono jocoso, Carmen Barbieri, acotó: “El que hace eso se gana el departamento”.

Una vez que demostró su habilidad, la modelo le preguntó finalmente a los participantes cómo se llama el elemento que ella uso para demostrar la postura. Los finalistas demostraron sus conocimientos y respondieron de manera correcta: “Silla de inversión”.