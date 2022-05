Evangelina Anderson hizo un posteo desde el hospital y preocupó a sus seguidores

Evangelina Anderson es una de las influencers que más activas se muestran en las redes sociales. En su Instagram comparte a diario lo que es su vida en Múnich, Alemania, donde está instalada junto a su esposo, Martín Demichelis, y sus tres hijos. Sin embargo, esta tarde preocupó a todos al postear una foto desde un centro de salud.

En sus historias, la ex vedette publicó una imagen que se tomó a su brazo con suero esta mañana desde el sanatorio y explicó que amaneció allí por complicaciones con la respiración. «Así amanecí hoy. Suero porque se me cerraron las vías respiratorias gracias a la alergia que me produce esta bendita primavera alemana», escribió.

Por otro lado, la modelo quiso llevar tranquilidad a sus casi tres millones de seguidores y aclaró que ya se encuentra mejor y que recibió el alta. «Gracias a dios ya estoy mejor», aseguró debajo del escrito.

Cabe recordar que esta no es la única visita que la argentina hace al hospital en menos de un año. A mediados de diciembre, su hija Lola se quebró el pie tras un accidente doméstico y terminó con un yeso en la pierna. Semanas más tarde, ella se cortó el dedo mientras cocinaba y también debió seguir un tratamiento para la reconstrucción de la yema.