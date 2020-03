Evangelina Anderson ayudó a una pareja de argentinos varada en Alemania, sin embargo un usuario descubrió que todo podría ser un engaño.

En medio de la pandemia de coronavirus que tiene en vilo a todo el mundo Evangelina Anderson fue noticia el viernes luego de un gesto solidario que tuvo con una seguidora. La modelo vive en Alemania desde hace años con su esposo Martín Demichelis y con sus tres hijos, y recibió el desesperado mensaje de una pareja argentina que se encuentra varada en Munich.

“Hola Eva. Estoy con mi marido en Munich desde febrero. íbamos a trabajar en un hotel en otra ciudad pero justo antes de viajar nos avisaron que cerraba por el covid19. No tenemos lugar fijo y nuestros ahorros se están terminando. Así que decidimos volver a Argentina y probar suerte en otro momento. No tenemos pasajes de vuelta y recién el 13/04 se puede comprar por Aerolíneas. El pasaje desde Munich es carísimo y no sabemos si lo pueden cancelar porque tiene escala a Madrid. Ya hablamos con el consulado y mandamos nuestros datos. No sabemos qué hacer!!!”, le escribió Andrea Peronini.

“Vengan para casa que los ayudamos. Tranquilos. Pasame un número de teléfono para comunicarme con vos por favor”, le respondió ella, provocando el elogio de cientos de usuarios por su gesto.

Sin embargo hubo uno que comenzó a investigar y descubrió algunos detalles que le llamaron la atención. “Esa Andrea es la misma a la que ya le regalo UNAS BALENCIAGA“, empezó escribiendo @polmccarne.

Y mostró que esa mujer antes tenía otro usuario.

Su hilo se empezó a viralizar, y @polmccarne advirtió algo: uno de los comentarios que Evangelina Anderson le había dejado a Andrea Peronini ya no existía.

Además este usuario descubrió que Andrea Peronini había comentado en contra de Jimena Barón, con quien Evangelina Anderson no tiene buena relación.

En tanto que en diciembre de 2018 Andrea Peronini le dejó un emotivo mensaje, en el que le comentaba lo humilde que era. Evangelina Anderson respondió a ese mensaje: “Gracias, no sabés la buena onda que tiene la gente acá”.

Hay además otro dato llamativo: el teléfono relacionado con la cuenta de Andrea Peronini comienza con +34, que es el código internacional de España (Evangelina Anderson y Martín Demichelis vivieron en Marbella durante mucho tiempo).

Por último, hace apenas tres semanas Andrea Peronini afirmó en su cuenta de Instagram que estaba en Córdoba, lo que contradice el mensaje que le envió a Evangelina Anderson.