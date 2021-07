Evangelina Anderson aprovechó el día para hacer paddlesurf ¡Un fuego!

Nadie puede negar que Evangelina Anderson sabe como pasar su tiempo libre, y en el día de hoy volvió a dar muestras de esa capacidad nata que tiene para ello. Mientras disfruta a pleno del verano europeo en Marbella la reconocida bailarina aprovechó el día para estar en el mar, desde donde compartió unas imágenes mientras practicaba paddlesurf para generar el deleite de sus fieles admiradores.

Por medio de su cuenta de Instagram la esposa de Martín Demichelis subió un breve video en el cual se la puede ver paseándose en el mar con su tabla, mientras se ayuda con el remo para poder desplazarse. En las imágenes se la puede ver con anteojos de sol y una gorra que protege su cabeza de los rayos solares, y en la descripción un breve texto que dice: «Rayando el sol y llenándome de la energía del mar».

Como si esto fuera poco y para que sus seguidores no se queden con ganas de más, Evangelina hizo otra publicación en la cual recopiló las mejores fotografías de ella en el agua. Obviamente, los halagos no tardaron en aparecer en los comentarios de los usuarios, quienes no pudieron hacer otra cosa que rendirse ante su espectacular belleza. Una vez más, la artista se llevó todo el protagonismo en la web con una gran facilidad.

Evangelina sumó otra actividad en su currículum.

Se vienen nuevos desafíos

Mientras que Demichelis ya está avocado a su nueva etapa como entrenador, Anderson continúa con sus vacaciones mientras continúa con la planificación de su vida una vez que vuelva a casa. Durante unas semanas la pareja pudo disfrutar junto a sus hijos, y ahora cada uno deberá meterse de lleno en sus respectivas agendas. En el caso de ella ya piensa en cómo desarrollará su nueva etapa como profesora de yoga, ya que recientemente se recibió de eso y tiene todas las ganas de enseñar.

Francamente la vida de Evangelina cambió mucho desde que se mudó a Alemania, y aunque está lejos de muchos de sus seres queridos ella parece estar plena con cada una de las actividades que realiza allá.