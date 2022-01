Evaluna Montaner se cayó y generó preocupación en sus seguidores

La cantante registró un video mientras Camilo le curaba la rodilla y contó en sus redes que tuvo una caída, motivo por el cual los seguidores estallaron con los comentarios.

Evaluna Montaner está transitando su sexto mes de gestación y en las últimas horas, generó preocupación en sus seguidores al contar en sus redes que sufrió una caída. Sin dar mayores detalles la cantante mostró una tierna imagen recibiendo atención de Camilo y estallaron los comentarios.

En las últimas horas, la actriz compartió en su Instagram un video donde se la ve recostada mientras su marido le cura la rodilla: «Hoy me caí y Camilo me cuida», tituló su publicación y de inmediato sus seguidores se mostraron preocupados por su salud y la de su bebé y estallaron con los comentarios: «¿Índigo esttá bien?» , «¿Cómo está el bebé?», «Espero que estén bien los dos», «Espero que tu pancita esté bien y vos también», entre otros.



Cabe destacar, que días atrás, la hija de Ricardo Montaner sorprendió al hablar sobre la maternidad y confesó: «Los médicos me dijeron que no podría tener hijos». Además, agregó que le dijeron que “iba a ser imposible” por sus hormonas y otras complicaciones más. Ante la idea de formar una familia, Evaluna reconoció que fueron intentado de a poco hasta que llegó Índigo, quien todavía no se sabe si será niño o niña.