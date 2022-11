Eva De Dominici impactó a sus seguidores con fotos de las graves quemaduras que sufrió tras un accidente

Hace un año, Eva De Dominici, sufrió un accidente doméstico que le produjo quemaduras graves y lo recordó compartiendo un posteo con las fotos de las heridas en sus redes sociales. La actriz se encontraba en Los Ángeles en ese momento, cuando explotó un artefacto que estaba en la cocina causándole quemaduras de grado B. «Estas fotos no son recientes. Un año atrás tuve un accidente con una máquina en la cocina. 12 de noviembre de 2021», explicó Dominici y dio detalles del calvario que atravesó en la recuperación: «A las 24 horas estaba subida en un avión medicada para seguir trabajando. Las curaciones eran insoportables y todos los días, en distintas ciudades.» «Seguir trabajando me hacía bien. No me gustaba hablar del accidente, solo necesitaba compañía mientras atravesaba el dolor físico y agotamiento mental», explicó la cuñada de Penélope Cruz. “Estaba cocinando en casa con una máquina muy conocida, esas que hacen todo solas, y de repente explotó”, explicó la actriz en en una entrevista con Jey Mammon en el 2021. Finalizando el posteo envió un mensaje de aliento para todas las personas que atraviesan una recuperación: «Un abrazo a todas las personas que estén en etapa de recuperación».