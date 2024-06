Eurocopa 2024: con el debut de España e Italia, estos son los partidos de este sábado

Desde las 10 de la mañana, Hungría se medirá con Suiza para dar comienzo a la jornada de partidos por la Eurocopa 2024.

Eurocopa.

En su condición de anfitrión, Alemania dio inicio a la Eurocopa 2024 este viernes, con un triunfazo sobre Escocia por 5-1. De esta manera inició el certamen europeo que promete ser apasionante.

En este sentido, este sábado 15 de junio habrá tres partidos para los aficionados futboleros que darán continuación a la Eurocopa. Enterate quiénes juegan, en qué horario y cómo ver en vivo los partidos.

Los partidos de Eurocopa de este sábado 15 de junio

Hungría vs. Suiza, desde las 10.

España vs. Croacia, desde las 13.

Italia vs. Albania, desde las 16.

¿Por dónde ver los partidos de la Eurocopa 2024 en Argentina?

En Argentina y casi toda Latinoamérica, los aficionados podrán seguir la decimoséptima edición del torneo a través de ESPN y Star+, que ofrecerán cobertura completa desde el partido inaugural hasta la gran final.

Las transmisiones estarán a cargo de dos duplas destacadas de comentaristas, garantizando una experiencia completa para los espectadores.

Quiénes relatan y comentan la Eurocopa 2024

La gran mayoría de los partidos de la serán comentados por dos equipos principales de relatores: Mariano Closs y Diego Latorre, la pareja estelar de la señal de Disney; y Miguel Simón junto a Francisco Cánepa, conocidos por su cobertura habitual de ligas y copas europeas.

Es importante mencionar que los cuatro periodistas se encuentran actualmente en Alemania y transmitirán los partidos directamente desde el lugar de los acontecimientos, asegurando una cobertura detallada y en tiempo real para los televidentes.