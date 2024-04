Eugenia Schlatter la Abogada Panelista de «Entrometidos» que dio nuevos detalles sobre la causa Cinthia Fernández y Matías Defederico y que te hará «perder el juicio”

(Por Ciudad Noticias): El periodista de «Mitre Live» Juan Etchegoyen conversó con la abogada que contó lo que sucedió con el acuerdo.

Desde el momento en que Cinthia Fernández y Matías Defederico se separaron, comenzaron fuertes conflictos, tanto personales como judiciales. Sin embargo, luego de varias idas y vueltas, finalmente lograron llegar a un acuerdo, donde cuidaban a sus hijas. Frente a esto, en Mitre Live, Juan Etchegoyen conversó con una abogada, Eugenia Schlatter, que reveló un dato clave sobre este acuerdo.

Durante la emisión de Mitre Live, Juan Etchegoyen estaba conversando con la abogada, sobre el acuerdo de Cinthia Fernández y Matías Defederico. En primer lugar, reveló que el acuerdo se llama «por alimentos futuros. Es decir, vos me debes una cantidad de cuotas alimentarias, que suman un valor gigante, y las nenas todavía no son mayores de edad así que no es solamente lo que me debes hasta hoy sino lo que me vas a deber en el futuro«.

«Matías dijo que no tenía dinero en efectivo, pero si tenía bienes para responder por esos alimentos pasados y futuros«, continuó contando. Luego, reveló: «¿Qué dijo Cinthia? Doname o pone a nombre mío la mitad de la casa. Porque es una casa donde van a vivir las niñas y de esa manera me pagas las deudas anteriores y también las deudas futuras«.

En ese momento, decidió revelar una novedad en la causa, que le llegó por sus fuentes en tribunales. «El viernes pasado, el asesor de menores, que se llama Martín Figueroa, sacó una resolución favorable a Cinthia Fernández, apoyando la presentación de las partes para que se escriture y homologue la casa a favor de Cinthia Fernández«, detalló Eugenia.

Rápidamente, aclaró: «La mitad es de Cinthia y la otra mitad tengo entendido que sería de las nenas«. Y concluyó: «Yo creo que si tuviera que darle un mensaje a Matías Defederico, que ponga la casa a nombre de Cinthia para que se termine con este conflicto, que se resuelva todo. Y también por el bien de las nenas porque al final esa casa va a quedar para sus hijas«.

Además, la letrada oriunda de Santa Fe , en diálogo con Ciudadnoticias.com, tambien nos contó algunos de sus gusto y dijo que le encanta viajar por el mundo y es fanática de Boca.