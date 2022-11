Estuvo en Gran Hermano, dejó todo y se fue a vivir a México para romperla como artista: qué es de la vida de Yasmila Mendeguía

La ex Gran Hermano edición 2016 es una de las participantes más recordadas. Luego de varias idas y vueltas en el amor, enfocó su carrera en su costado artístico. ¡Mirá qué es de su vida!

Con la llegada de Gran Hermano 2022 hace poco más de un mes, el fanatismo por este formato revolvió viejos recuerdos en quienes lo siguieron desde siempre, o al menos quienes vieron alguna edición en especial.

Es por eso que, con el correr de los días, se empiezan a conocer historias de viejos participantes ganadores o no de los últimos años en Argentina, las cuales llaman la atención de los fans.

Y a la hora de repasar, aparece el nombre de Yasmila Mendeguía, quien participó de Gran Hermano 2016. Oriunda de Mar del Plata, llegó a la casa más famosa del país con 19 años y se ganó el corazón de su publico, que la sigue hasta hoy.

A la hora de buscar más sobre ella en las redes, son varios los grupos o páginas de fans que aparecen. Es que muchos siguieron su historia tras su participación en la casa, donde conquistó a todos, aunque no se quedó con el premio.

Yasmila Mendeguía y su vida fuera de la casa

En Gran Hermano 2016 se puso de novia con Patricio Sills, con quien se fue a México tras salir de la casa para buscar una nueva vida en el exterior. Sin embargo, tras su separación, volvió a la Argentina.

Luego de permanecer unos años en Buenos Aires, decidió volver al norte de Latinoamérica, de donde quedó encantada. “Hace 5 años que vivo en México”, comentó semanas atrás, en charla con Pronto.

Yasmila, una de las sensaciones de Gran Hermano 2016.

“Pensé que la exposición me iba a gustar, pero a mis 19 años no sabía manejarlo. Trabajaba de panelista y yo no sabía ni de lo que estábamos hablando, ni de quién. Estaba perdida. Siempre me gustó mucho viajar y a los 18 ya me había ido a un programa en Ecuador y quise seguir viajando. En México encontré un hogar y mucha gente linda, que son mi familia”, explicó.

Sobre su vida allá, contó que trabaja en un casino, luego de dejar el modelaje. “Me cansó mucho”, confesó, al tiempo que añadió: “Sinceramente, tener que mantener una imagen o aparentar que me cae bien gente que no, me terminó alejando de ese rubro. Siempre me gustó lo que tenía que ver con lo artístico, bailar, cantar, actuar”. Al respecto, sobre este último punto, profundizó sobre su nuevo rumbo, la música.

Qué fue de la vida de Yasmila Mendeguía tras salir de la casa.

Gran Hermano: el lanzamiento de Yasmila Mendeguía como cantante

La ex hermanita había confesado que quería retomar “algo que hacía de chica”. “Me encanta este cambio en mi vida, antes era juzgada por cómo me veía, ahora soy juzgada por algo que sale de mí. De mi esencia. De a poco afronté esos miedos y estoy muy motivada, me tengo mucha confianza”, comentó.

“Vengo bien y me quiero dedicar a eso. Por esto mismo es que me quedé radicada acá. Lancé mi primer sencillo de moombahton (género que mezcla la música house con el reggaetón), que se llama ‘Anormal’. Estoy trabajando con un equipazo con el que en breve sacamos el segundo tema. Todo muy bailable y muy divertido”, completó.