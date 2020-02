“Estuve a punto de prostituirme”, la fuerte revelación de Mariana Genesio

La actriz Mariana Genesio contó algunos detalles privados de su vida y explicó como hizo para poder cambiarla para siempre.

El programa de Divina Comida del día de ayer se encontró cargado de emociones. Luego de varios días cenando y pasando tiempo juntos, los protagonistas de esta semana se animaron a contar algunas situaciones de vida muy íntimas y privadas, como fue el caso de Mariana Genesio.

La actriz Mariana Genesio eligió contar algo que estuvo a punto de suceder, y que podría haber cambiado su vida completamente. Y es que ella reveló que “Estuve a punto de prostituirme”. Ella recordó: “La noche anterior me la pasé llorando porque estaba sola en Buenos Aires, no tenía un peso, vivía en una pensión alejada de mi familia, de mis amigos. Yo en Córdoba tenía todo: casa, familia y trabajo. Me vine acá detrás de mis sueños y la ciudad te pega una cachetada y te tira a la calle”.

En el momento en el contó cuando tomo la decisión, relató que fue a un departamento para ver cómo trabajaban: “Estaban las chicas encerradas en la cocina. Era todo muy triste. Les dije que me tenía que ir y salí a la calle corriendo y llorando”.

No obstante, el destinó le tenia algo preparado a Mariana Genesio, ya que ese mismo día conoció a su expareja en un bar. Se trata del guionista Nicolás Giacobone, quien fuera años más tarde el ganador de un premio Oscar por Birdman: “Él se me acercó y esa misma noche fuimos al teatro. Al otro día, al cine. Yo le dije que estaba a punto de volverme a Córdoba y él me propuso que probáramos convivir unos días para ver si resultaba”. Finalmente, Mariana y Nicolás tuvieron una relación de amor por 10 años.

Fuente: Vía País