Estremecedor: Julieta Prandi reveló que la causa penal que involucra al padre de sus hijos es “Corrupción de menores”

La conductora había advertido que la denuncia era “muy grave”.

Julieta Prandi finalmente reveló la causa penal que existe y que tendría relación con el padre de sus hijos, Claudio Contardi, a quien también viene denunciando hace años por violencia familiar. Prandi advirtió hace semanas que los pequeños declararían en la Justicia un hecho “mucho más grave” que lo que se conocía sobre la pareja.

En diálogo con Viviana Canosa, Julieta confesó que la denuncia es por “corrupción de menores” y por lo que comentó Ana Rosenfeld, su abogada, la imputación recaería sobre la actual pareja de Contardi. La letrada y Prandi remarcaron que por esa causa sería indagado el padre de los hijos de la actriz.

Es por esto y por el miedo expreso de los menores hacia su padre que Julieta Prandi no permite que su ex pareja vea a los niños. Su decisión generó que Contardi la denuncie a ella por tener a sus hijos “de rehenes”. “Mateo no quiere ver a su papá, le tiene miedo, fue amenazado muchas veces. Los chicos dijeron de todo”, aseguró.

La conductora de “Sarasa” tampoco envía a Mateo y Rocco al colegio, ya que Contardi se hace presente para llevárselos y hasta que la Justicia no tome una resolución, todo está en la nada. “No me quedó otra que no mandar a los chicos al colegio, porque si se presenta en el colegio, que ya lo quiso hacer y se los lleva, Mateo no me cuenta lo que pasó porque le tiene miedo”, repitió la actriz.

“La mejor de todas”

Julieta Prandi aseguró que sus dos hijos dieron su testimonio en el Servicio de la Niñez de Olivos y contó un emotivo momento. “Cuando Mateo salió de testificar, la abogada lo felicitó y le dijo que había sido muy valiente, que lo había hecho muy bien. Y Mateo le dijo ‘¿cómo no lo voy a hacer bien? Si mirá quién es mi mamá, la mejor de todas”, recordó emocionada.

“Él fue testigo de todo y sé que va a ser un hombre con todos los valores, íntegro, que jamás va a maltratar, estafar ni agredir a una mujer”, aseguró la conductora. En los últimos días, Prandi también denunció a Claudio Contardi por violencia económica, ya que no cumple con lo que le corresponde como padre.