«Estoy muy sensible»: Mica Viciconte confesó a corazón abierto la situación que vive

Mica Viciconte atraviesa su quinto mes de embarazo, aproximadamente, y recientemente se sinceró sobre cómo lo vive. La famosa sostuvo que la llegada de Luca le produjo algunos cambios a nivel emocional.

En una entrevista para la revista Caras, Mica Viciconte aseguró: «Hoy me la paso llorando. Todo me afecta y estoy muy sensible. A veces, no sé ni por qué lloro». Pese a que está feliz por la llegada de su hijo, la exfigura de «Combate» aseguró que luego quería su personalidad fuerte de vuelta.

«Se vienen momentos de cambios, de transitar distintas emociones y sensaciones, pero felices con esta noticia», destacó Mica tras comunicar su embarazo.

Mica Viciconte también habló a corazón abierto sobre cómo vivió los primeros tres meses de gestación e incluso hizo una confesión sobre el tiempo previo a quedar embarazada. «Ahora me siento bien, pero la pasé horrible en los tres primeros meses. Tuve vómitos y mucho cansancio. Me quedaba dormida, no aguantaba», detalló.

«Me hice un estudio que, no voy a mentir, no dio ciento por ciento bien. Había una posibilidad de que, si no llegaba el embarazo, tuviera que hacer un tratamiento. Eso me estresó», se sinceró la guardavidas oriunda de Mar del Plata.

Pese a los malestares físicos, Mica no se priva de divertirse junto a Fabián Cubero.

Emoción a flor de piel

Mica esperó hasta pasar los tres meses para anunciar que esperaba a su primer hijo junto a Fabián Cubero y lo hizo en una de las galas de «MasterChef Celebrity», donde se emocionó mucho al contarlo.

«Estoy de casi cuatro meses, un montón. Sé el sexo, sé el nombre, todo. Es un nene. Fabián deseaba el nene a morir, y yo quería nena; obvio que está todo bien. Pero fue nene así que se va a llamar Luca Cubero», informó por aquel entonces.

«Luca ya siente las manos de sus hermanitas y Frida y Aloha no pueden ser menos», señaló Mica sobre sus mascotas.

Cuando tiempo después Santiago del Moro, conductor del reality culinario de Telefe, le preguntó a Mica cómo se había tomado Cubero la noticia de que esperaba un niño, ella contó: «Para él es una novedad porque tiene tres nenas y que sea un nene está bueno. Y para mí es todo nuevo».

«El primer año no va a tener cuarto, duerme con nosotros. En un año y medio nos mudamos a un lugar que tenga un cuarto más», adelantó sobre los planes futuros que tienen.