“Estoy de duelo”: el duro relato de María Becerra en el programa de Susana

Luego de cinco años, Susana Giménez volvió a la televisión y cautivó a todos los televidentes. Entre sus invitados de la noche, se encontraba la artista María Becerra que se robó toda la atención de la noche.

Hace unos días atrás, La Nena de Argentina había compartido un post públicamente donde informaba sobre la dolorosa situación que estaba atravesando junto a su actual pareja J Rei.

“¡Hola a todos! Queremos tomarnos un momento para contarles algo importante y personal. Ayer tuve que realizarme una intervención debido a que estaba cursando un embarazo ectópico”, detalló en su perfil de Instagram.

En esa línea, confesó: “A la semana de que me enteré (del embarazo) me lo descubrieron. Ya estábamos pensando en cómo decírselo a la familia, pero yo quería esperar a tener tres meses porque sé que si tenés menos lo podés perder. Tenía miedo porque desde el primer momento sentía muchos dolores”.

“La pasé muy mal. Yo sentía desde el primer momento que no era un embarazo normal y que algo no estaba bien. De repente un día estaba ensayando para una presentación que tenía en un evento de los Latin Grammy, y ahí cantando empecé a tener dolores muy fuertes. Después di una entrevista y tenía la panza tan inflamada que me tuve que desabrochar un botón”, reveló.

Por último, agregó: “Sueño con ser madre y mi novio sueña con ser padre. Él es el amor de mi vida, siempre lo digo. Estamos hace dos años juntos, no es mucho pero se siente. Yo no quiero estar con otra persona, no quiero estar con nadie más que no sea él. Es el mejor compañero del mundo”.