Estiman que el divorcio de Ben Affleck y Jennifer López será el más caro de Hollywood

Ben Affleck y Jennifer López anunciarán su divorcio públicamente y se espera que sea uno de los más caros de Hollywood. Hace unos días trascendió del entorno de López la bronca que está teniendo la cantante por la situación.

“Está furiosa. Ben la humilló porque él fue el que inició la reconciliación”, advirtió una fuente cercana. En ese marco, según la revista People, Jennifer López están intentando concentrarse para lo que “va a venir después”.

Lo único que tienen para dividir es la mansión de más de 60 millones que compraron en Beverly Hills y que se puso a la venta hace muy poco. El resto de los activos no entraría ya que firmaron antes un acuerdo prenupcial.

La razón por la que no terminar de definir el divorcio es porque los actores no contrataron abogados e intentan acordar todo a través de sus representantes comerciales y managers, pero parece que no es tan fácil como quieren, ya que no se dirigen la palabra.