Estilo Shakira: Flor Vigna lanza una canción dedicada a una expareja

En medio del furor por el reciente lanzamiento de Shakira y las indirectas para Gerard Piqué, Flor Vigna se sumó a esas repercusiones para anunciar que su nueva canción trata la misma temática. Para hacer el anuncio, la cantante subió un video bailando la canción de la colombiana, y contó la historia de infidelidad que sufrió en su juventud.

“Lo escribí pensando en los mares que lloré, las veces que pensé que no iba a poder, lo insuficiente que me sentía y como después de unos años renací por completo”, escribió Flor Vigna al pie de su publicación. Mientras tanto en el film, la novia de Luciano Castro fue compartiendo algunos detalles de su vieja historia de amor.

Flor Vigna. (Fuente: Instagram).

Según reveló la artista, cuando ella tenía 18 años un ex novio le fue infiel con una amiga, lo cual le provocó una profunda crisis emocional que la llevó a la depresión.

“Lo único que me salvó fue obsesionarme con mi sueño”, expresó la ex pareja de Nico Occhiato y contó que luego de la infidelidad, ganó su primera beca en una academia de danza, actuación y canto. Al año siguiente, entró a «Combate» y desde allí no paró de trabajar hasta lograr alcanzar sus metas.

Por último, enfatizó en que a veces nuestras peores crisis, a la larga, se convierten en nuestra mayor lotería.

El tema que Flor Vigna le dedicó a su exnovio de la adolescencia saldrá este miércoles a las 21, y promete causar revuelo entre sus fanáticos.

Un adelanto del video

Días atrás, la actriz revolucionó las redes sociales por las imágenes que publicó para adelantar su nuevo material discográfico.

Sentada en el piso y tapándose con un antiguo televisor de tubo, Flor Vigna posó vestida únicamente con una colaless de tiritas negras y medias blancas. De esta manera, anunció que su tema se llamará “Lotería” y que saldrá por todas las plataformas desde este 18 de enero.