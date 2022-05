Ester Expósito cautivó a sus seguidores de Instagram con un mono estampado al estilo “animal print”

“Con el pelo suelo innovar más que con el maquillaje. Ondulado y suelto para fotos me lo hacen bastante, pero para eventos no me gusta tanto llevarlo así, me aburre un poco”, contó a la revista Vogue.

Ester Expósito en Milan Foto: Getty Images

Ester Expósito Foto: Getty Images

Para completar el look, Ester Expósito llevó unos zapatos de plataformas rojos, de la misma firma que el mono.

Ester Expósito compartió el look en su Instagram este viernes. En ocho horas, ya había superado los tres millones y medio de me gustas. Además, tiene más de trece mil comentarios que elogian su look y su belleza.