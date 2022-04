Estefi Berardi defendió a Toto Salvio y redobló la apuesta: “Fue ella”

La periodista de espectáculos y panelista de LAM Estefi Berardi utilizó su cuenta de Twitter para plasmar su postura respecto del violento incidente que protagonizaron Eduardo Salvio y su ex mujer Magalí Aravena.

La periodista Estefi Berardi se distingue por su frontalidad y su mirada sin tapujos a la hora de analizar los temas que componen la agenda de la prensa de espectáculos.

En este caso, Estefi utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la noticia que convulsionó a la opinión pública en el inicio de la Semana Santa: el violento incidente entre Eduardo Toto Salvio y su ex mujer Magalí Aravena en plena calle.

La panelista de LAM y Mañanísima se animó a ponerse del lado del futbolista de Boca Juniors al considerar que fue Aravena quien originó el iracundo episodio.

“No entiendo. La restricción es para Salvio, pero fue ella la que invadió el terreno de él. ¿Alguien me lo explica? No soy machista, pero no siempre las mujeres tienen razón”, tuiteó la angelita.

No es la primera vez que Berardi se sirve de sus redes sociales para pronunciarse sobre el suceso que marcó la agenda mediática durante los últimos dos días.