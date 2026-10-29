Estefania Bordoni y el presidente de la Suprema Corte bonaerense encabezaron el XX Encuentro de la Justicia de Paz

La intendente municipal, Estefania Bordoni , y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Dr. Sergio Torres, encabezaron la apertura del XX Encuentro de Trabajo de la Justicia de Paz Letrada bonaerense, que se desarrolla este 29 y 30 de octubre en Sierra de la Ventana.

La actividad cuenta con la participación del Dr. Eric Naumann, presidente de la comisión organizadora del encuentro; el Dr. Eduardo D’Empaire, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Bahía Blanca; el Dr. Matías Rapazzo, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires; y el Dr. Rafael Gentili, presidente del Colegio de Abogados de Bahía Blanca.

La jornada constituye un espacio de intercambio, reflexión y trabajo sobre los desafíos de la Justicia de Paz en el territorio bonaerense, con la participación de referentes del ámbito judicial y de los colegios profesionales.