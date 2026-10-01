Estefania Bordoni puso al turismo, la salud y la obra pública en el centro de la agenda de Tornquist

(Por Ciudad Noticias): La intendenta Estefanía Bordoni atraviesa una nueva etapa de gestión con el foco puesto en la promoción turística del distrito, el sostenimiento del sistema sanitario y la ejecución de obras en Sierra de la Ventana. La reciente declaración de Tornquist como Capital Provincial del Senderismo y del Trekking aparece como uno de los ejes de una estrategia que busca potenciar la llegada de visitantes y generar nuevas oportunidades para el sector privado.

La gestión de Estefanía Bordoni sumó en las últimas horas una noticia de fuerte impacto para la promoción turística del distrito: Tornquist fue declarado Capital Provincial del Senderismo y del Trekking, una iniciativa que venía siendo trabajada desde el municipio como parte de una estrategia destinada a consolidar el perfil turístico de la comarca.

La aprobación legislativa representa para el gobierno local una herramienta que permitirá reforzar la identidad de Tornquist como destino vinculado con las actividades de naturaleza, especialmente en un territorio que tiene en sus sierras, senderos y paisajes uno de sus principales atractivos.

El proyecto contó con un trabajo articulado con legisladoras bonaerenses, entre ellas Malena Galmarini y Sofía Vanelli, además de sus respectivos equipos técnicos, que participaron en la elaboración de la iniciativa hasta su tratamiento legislativo.

Para la administración de Bordoni, la nueva denominación no constituye solamente un reconocimiento institucional. La intención es incorporarla a la estrategia de promoción del distrito y utilizarla para ampliar la llegada de turistas interesados específicamente en el senderismo y el trekking, al mismo tiempo que se busca incentivar a prestadores y emprendimientos privados a sumarse con nuevas propuestas.

La apuesta turística convive, sin embargo, con un escenario municipal atravesado por una fuerte presión sobre otras áreas esenciales. Uno de los sectores que concentra buena parte de los esfuerzos es Salud, donde el crecimiento de la demanda obligó a reforzar recursos humanos, equipamiento y prestaciones.

En el Hospital Menor de Sierra de la Ventana, el municipio avanzó durante el último año con una inversión superior a los 70 millones de pesos en equipamiento de laboratorio, parte del cual fue destinado al establecimiento serrano. A esa incorporación tecnológica se sumó la reorganización del plantel profesional, con el objetivo de garantizar cobertura durante los 30 días del mes, incluyendo atención activa y pasiva durante noches y fines de semana.

La estructura del hospital también tendrá una modificación en su conducción. El traumatólogo Gonzalo Gómez asumirá la dirección del establecimiento, mientras continuará con su actividad profesional. El médico Frank Layza, que estuvo al frente del hospital durante aproximadamente un año y tres meses, seguirá vinculado al sistema a través de las guardias.

La secretaria de Salud, Noelia Baier, viene siguiendo de cerca un escenario marcado por un fuerte incremento de las consultas y prestaciones. Según las estimaciones municipales, la demanda del sistema público se habría duplicado en distintas áreas, desde la atención médica hasta la entrega de medicamentos, ecografías y otros estudios.

Ese crecimiento tiene además un correlato presupuestario. El municipio sostiene que cada vez más vecinos recurren al sistema público ante dificultades para afrontar medicamentos o estudios por otras vías, una situación especialmente sensible entre los adultos mayores y los pacientes que requieren tratamientos crónicos.

En ese contexto, Bordoni ubicó a la salud entre las prioridades de su administración. La reducción de recursos provenientes de otros niveles del Estado y la discontinuidad o disminución de algunos programas nacionales obligaron, según el diagnóstico municipal, a absorber gastos que antes tenían otras fuentes de financiamiento.

La situación también repercute en la relación cotidiana con proveedores locales. Desde el Ejecutivo remarcan que comercios y empresas del distrito vienen acompañando el funcionamiento municipal en un período de mayores restricciones financieras, con acuerdos y diálogo para sostener servicios y prestaciones.

Pese a ese cuadro, la gestión busca mantener en marcha distintas intervenciones de infraestructura. Una de las próximas obras estará concentrada en Sierra de la Ventana, donde está previsto comenzar con trabajos de cordón cuneta sobre la avenida Sarmiento.

La obra forma parte de una serie de proyectos previstos para la localidad, aunque desde el municipio señalan que la disponibilidad de recursos obliga a establecer prioridades entre las demandas de infraestructura y el sostenimiento de áreas esenciales.

En Sierra de la Ventana también se encuentran en la etapa final distintas mejoras en el centro de salud, realizadas con participación municipal y acompañamiento de la comunidad y de la Cooperadora. La delegada Viviana Montibeller forma parte del seguimiento de esas tareas, que incluyeron intervenciones edilicias destinadas a mejorar las condiciones del establecimiento.

Con la declaración de Tornquist como Capital Provincial del Senderismo y del Trekking como nuevo elemento de promoción, el gobierno de Bordoni busca ahora capitalizar uno de los principales activos naturales del distrito sin perder de vista una agenda atravesada por la creciente demanda sanitaria y las necesidades de infraestructura. El desafío pasa por sostener esos tres frentes —turismo, salud y obra pública— en un escenario de recursos más ajustados y mayores requerimientos de la comunidad.