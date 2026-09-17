Estefania Bordoni encabezó la apertura de ‘Territorios que cuidan’, la muestra que recorre la historia de la salud pública

La Intendente Municipal, Estefanía Bordoni, encabezó este miércoles la apertura de

‘Territorios que cuidan’, una iniciativa del Ministerio de Salud de la Provincia de

Buenos Aires, que en el marco de su 80º aniversario recorre la historia de la salud

pública bonaerense.

La actividad se desarrolla hasta el viernes 17 en la Sociedad Germánica de Tornquist,

con una muestra fotográfica y diversas charlas, talleres y espacios abiertos a la

comunidad.

En la apertura, acompañaron a la jefa comunal la Secretaria de Salud, Noelia Baier; el

Director de la Región Sanitaria I, Od. Maximiliano Núñez Fariña; el Dr. Jorge Rachid y

los licenciados Alejandro Dinamarca y Francisco Senegaglia.

Durante el acto, los funcionarios destacaron la importancia de revalorizar la

construcción de la salud pública bonaerense, poniendo en valor la historia, el trabajo y

el compromiso de quienes han contribuido y continúan contribuyendo al cuidado de la

comunidad.

En el marco, además, se realizó un reconocimiento a todas las instituciones y

establecimientos de salud del distrito de Tornquist, como homenaje a su trayectoria y

al trabajo cotidiano de quienes forman parte de ellos.

Territorios que cuidan continúa con el siguiente cronograma:

JUEVES 17/9:

9 hs: Apertura de la jornada. Continuidad de la muestra permanente de fotografías y

objetos históricos y de los stands temáticos.

10 a 12 hs: Taller de Salud Mental. A cargo de la Subdirección de Salud Mental del

Municipio y CPA. Espacio abierto a la comunidad, profesionales de la salud y público

en general.

13 hs: Continuidad de la muestra y de los stands temáticos.

15 hs: Espacio didáctico sobre Salud Sexual Integral. Lic. Florencia Brazauskas.

Información, prevención y promoción del cuidado de la salud sexual.

17 hs: Peña / Encuentro comunitario. Actividad de cierre y encuentro con la

comunidad.

VIERNES 18/9: 9 a 11 hs: Apertura de la jornada. Continuidad de la muestra permanente de

fotografías y objetos históricos y de los stands temáticos.



