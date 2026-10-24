Estefanía Bordoni destacó el nuevo plan de ordenamiento de Sierra de la Ventana

La intendenta municipal resaltó la alta convocatoria de vecinos en la presentación del diagnóstico territorial y remarcó que nada de la propuesta presentada es un esquema cerrado. «Los residentes son quienes tienen que decir qué quieren para su lugar», afirmó.

La intendenta municipal del distrito de Tornquist, Estefanía Bordoni, valoró de manera positiva la masiva asistencia a la jornada de presentación del diagnóstico y propuesta de modificación para el ordenamiento urbano y territorial de Sierra de la Ventana. La jefa comunal definió la jornada como una instancia trascendental para la localidad:

«Es un momento bisagra, un momento histórico. Esto es el paso hacia el futuro, hacia dónde vamos. Es la identidad de Sierra y lo que queremos para Sierra de la Ventana de acá en años».

Bordoni expresó su satisfacción por el compromiso mostrado por los vecinos e instituciones locales:

«La verdad, una alegría enorme porque esta convocatoria me sorprendió. Espero que los talleres sigan así y que todos puedan tener su aporte, porque son los residentes de Sierra de la Ventana los que tienen que decir qué es lo que quieren para su lugar y para su comunidad; nosotros estamos de paso».

Un trabajo técnico responsable frente al crecimiento acelerado

La intendenta destacó la labor realizada por el equipo de profesionales del municipio y la urgencia de actualizar una normativa que data de más de dos décadas: «Tengo un equipo increíble de ingenieros, arquitectos y técnicos que hicieron el diagnóstico, con quienes hicimos un modelo deseado de lo que nosotros vemos y creemos que Sierra tiene para crecer. Hace 24 años que no se habla del tema y Sierra creció muchísimo. Esta es una herramienta magnífica que se tiene que ir actualizando porque tiene limitantes, pero además tiene muchísimo para proyectar el turismo y dar más oportunidades».

Al referirse a la flexibilidad de la propuesta técnica presentada, Bordoni fue enfática al aclarar que la iniciativa está en construcción colectiva: «Nada de lo que presentamos hoy de la propuesta es algo cerrado. Por eso invitamos a toda la comunidad a realizar la encuesta y a participar de más de ocho talleres en los cuales convocaremos a distintos actores. No va a quedar ningún actor en Sierra que no pueda participar, y de quedar alguno afuera, tenemos las puertas abiertas del despacho y de la oficina técnica para recibir alternativas, porque el Sierra que queremos lo construimos entre todos».

Planificación a largo plazo y participación abierta

Respecto a los tiempos de ejecución y aprobación del plan, la jefa comunal abogó por un trabajo minucioso considerando el impacto a largo plazo de la medida: «Va a llevar un tiempo. Venimos trabajando hace mucho en este diagnóstico con un análisis serio y amplio. La idea es que lo podamos terminar el año que viene, pero estamos hablando de lo que queremos para la localidad de acá a 30 años, por lo que tiene que ser muy serio y muy responsable a la hora de ejecutarlo».

Para finalizar, la intendenta renovó el llamado a toda la población para formar parte activa de las próximas instancias de consulta y talleres participativos: «Simplemente estoy agradecida por la convocatoria e invito a la comunidad nuevamente para que se sume a los talleres, proyecte qué es lo que quiere de Sierra de la Ventana y recuerde que tenemos las puertas abiertas para presentar ideas, lo cual es fundamental para nosotros».

Fuente: Noticias Radio Reflejos – Arnaldo Botto.