Este sábado se realizará una nueva edición de la Feria Mostrarte, en el sector ferial de la Plaza Ernesto Tornquist

Este sábado 19 de septiembre, a partir de las 14 hs., se llevará a cabo una nueva
edición de la Feria Mostrarte, en el sector ferial de la Plaza Ernesto Tornquist.
La propuesta reunirá a artesanos, emprendedores y expositores, quienes tendrán la
oportunidad de mostrar y ofrecer sus productos a la comunidad, generando un espacio
de encuentro, promoción y acompañamiento a las iniciativas locales.
Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán recorrer los diferentes puestos y
conocer la variedad de productos y propuestas que forman parte de la feria.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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