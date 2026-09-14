Este sábado se realizará una nueva edición de la Feria Mostrarte, en el sector ferial de la Plaza Ernesto Tornquist

Este sábado 19 de septiembre, a partir de las 14 hs., se llevará a cabo una nueva

edición de la Feria Mostrarte, en el sector ferial de la Plaza Ernesto Tornquist.

La propuesta reunirá a artesanos, emprendedores y expositores, quienes tendrán la

oportunidad de mostrar y ofrecer sus productos a la comunidad, generando un espacio

de encuentro, promoción y acompañamiento a las iniciativas locales.

Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán recorrer los diferentes puestos y

conocer la variedad de productos y propuestas que forman parte de la feria.