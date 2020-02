“Este crimen es otro crimen del machismo”: fuerte descargo de Mercedes Morán sobre el crimen en Villa Gesell

Mercedes Morán se expresó sobre lo ocurrido en Villa Gesell, cuando un grupo de diez rugbiers atacaron a Fernando Báez Sosa.

En plena presentación de su próxima película, “Araña”, Mercedes Morán lanzó un fuerte descargo por lo ocurrido en Villa Gesell cuando Fernando Báez Sosa perdió la vida a manos de un grupo de rugbiers.

“Ver a esa madre es tan doloroso… Es insoportable”, comenzó la actriz. “Me molesta mucho cuando a partir de estos hechos empiezo a escuchar mucha gente que dice: ‘Tenemos una sociedad enferma, nuestra juventud está enferma”.

“Tenemos una juventud maravillosa y estos enfermos son estos enfermos, estos asesinos son estos asesinos. Siempre ha habido gente violenta, clasista. También hubo gente muy joven en esa misma circunstancia que se quedó ahí, haciendo todo lo que había que hacer. Este crimen es otro crimen del machismo”, arremetió la actriz por lo ocurrido en Villa Gesell.

“El machismo mata básicamente mujeres, pero también mata hombres. Hombres que no responden a las características que los machistas necesitan ver expresadas”, continuo.

Sobre la situación delicada que vive la Argentina, la actriz argumentó: “Conscientes de que estamos en un momento dificilísimo. Un poco esperanzados. Hablo por mí: creo que en este momento hay un poder que muestra un poco más de sensibilidad social, lo que a mí, personalmente, me deja más tranquila”.

“Me pasa que la felicidad individual no me termina de satisfacer totalmente. Me siento una privilegiada, estoy agradecida y no me falta el trabajo, pero me rodea mucho dolor, mucha miseria, mucho miedo, y eso me afecta. Socialmente, mis amigos, en fin. El futuro de mis hijas, de mis nietos. Me preocupa”, finalizó Morán.

Fuente: Infobae