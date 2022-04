Estafa millonaria: el drama que envuelve a Yanina Latorre

En las últimas horas, Yanina Latorre estuvo entre las primeras tendencias en Twitter, debido a que se filtró un audio de ella, en el que cuenta la estafa que sufrió el grupo de amigas de su hija por parte de una joven de 17 años.

En los audios que se viralizaron, la panelista de “LAM” Yanina Latorre reveló que la chica en cuestión se llama Lola Meyer y robó los números de las tarjetas de crédito de todas sus amigas para realizar compras.

Al parecer, la joven involucrada fotografiaba las tarjetas y luego hacía compras en Estados Unidos: «Ha robado a amigas, madres y hermanas. Hasta ahora, sabemos que gastó 25 mil dólares. Fotografió 25 tarjetas, las puso en PayPal y empezó a gastar», expresó Yanina Latorre en uno de los audios que se filtraron.

En Twitter la historia generó mucha repercusión en la gente por lo extraordinaria y se viralizó en detalle cuáles fueron los gastos que realizó. Entre sus gastos, figuran compras en grandes marcas como Zara, H&M, Zadig.

La lista de cosas que compró Lola Meyer.

Por su parte, la esposa de Diego Latorre se refirió a la filtración de sus audios: «Déjenme de joder todos con lo de mi audio de la chiquita Lola y todo lo que le pasó. Es un audio de mi vida privada que alguna infradotada viralizó, que no tendría porque haberlo hecho».

La palabra de Yanina Latorre en medio de la polémica

«Voy a decir la verdad, yo le contaba a Lola lo que había pasado porque quería saber y ella, como es tan inocente, lo mandó a su grupo de amigas y alguna la traicionó. Ya le dije que tiene que aprender, no lo va a hacer más», expresó la mediática mediante sus historias de Instagram.

El tweet de Yanina Latorre en medio del escándalo.

«Nunca me imaginé que me fuera a pasar, esto viene pasando hace como 15 días. Ahí te das cuenta de que las madres del colegio y los pibes son el monumento al chusmerío, se encargaron de mandárselo a todo el mundo. Yo no voy a hablar», señaló Yanina Latorre.