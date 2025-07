¿Estafa electoral o cálculo político? No podemos disfrazar el enojo de legalidad

(Por Ciudad Noticias): En Saavedra, el armado local de la lista Fuerza Patria —espacio que a nivel nacional responde al tridente Massa-Kicillof-Máximo Kirchner— puso en evidencia un conflicto subterráneo que hoy ya es visible: los sectores históricos del peronismo local se abrieron del esquema y decidieron no acompañar.

La lista está encabezada por el concejal Nicolás Catalano, referente local de La Cámpora, que busca renovar su banca. Sin embargo, tanto la Unidad Básica N°1, conducida por la concejal Clarisa Rivas; como la Unidad Básica N°2, liderada por la exdiputada Marisol Merquel, decidieron no respaldar esa lista. La razón, según distintas fuentes políticas, es que el gobernador Axel Kicillof habría delegado la lapicera en el actual intendente Matías Nebot —de origen vecinalista, con boleta corta—, pero alineado con Sergio Massa, uno de los pilares del frente nacional.

Este armado forzado, verticalista y sin consenso local, generó malestar. Pero el malestar político no justifica la desinformación jurídica. En redes comenzaron a circular frases como “estafa electoral”, se citó de forma errónea el artículo 106 del Código Electoral de la Provincia, y se agitó la figura de las candidaturas testimoniales como si se tratara de delitos electorales.

Como periodista, me veo en la obligación de aclarar lo siguiente:

El artículo 106 refiere a la nulidad de elecciones solo en casos extraordinarios, como la imposibilidad material de votar en la mayoría de las mesas o irregularidades graves. La baja participación no es causal de nulidad. La abstención es un derecho, no una herramienta jurídica de impugnación. Decir lo contrario es deformar el derecho con fines discursivos.

La acusación de “estafa electoral” no solo es jurídicamente infundada, sino irresponsable. La estafa, en términos legales, implica dolo, engaño y perjuicio. Si alguien considera que se ha violado la ley, debe presentarse en la Justicia Electoral con pruebas. Si no, es simplemente una maniobra retórica vacía.

Las candidaturas testimoniales, cuestionadas por muchos, son perfectamente legales. No están prohibidas. Su legitimidad política puede debatirse, pero su validez jurídica no está en discusión.

Lo que está ocurriendo en Saavedra no es una estafa. Es una disputa de poder mal resuelta. Los sectores que antes conducían hoy se sienten desplazados. Pero eso no convierte una elección en ilegítima ni justifica la manipulación del discurso legal.

Y en este clima tenso, se nota más que nunca la ausencia de Hugo Corvatta. El último intendente peronista del distrito, fallecido hace apenas dos años, fue el último gran conductor territorial. Gobernó de 2011 a 2019, y supo construir desde la política, no desde la queja ni el agravio.

¿Qué diría Corvatta hoy? Quizás recordaría que el peronismo no se dirige desde la trinchera del resentimiento, que la política no se ejerce con posteos en redes, y que cuando no hay conducción, lo que queda es ruido.

Porque sí: los armados pueden decepcionar, los acuerdos pueden doler, pero la legalidad no se tergiversa para justificar frustraciones.

Las elecciones se ganan con votos, no con hashtags ni con interpretaciones convenientes del Código.

Y si hay descontento real, el camino es el debate interno, no la demolición pública del frente que se dice representar.