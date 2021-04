“Está un poquito desinformada”: Marina Calabró hundió a Pampita y desató la polémica

Tenso momento entre la periodista y la modelo.

En el día de ayer, un nuevo episodio del conflicto entre Marina Calabró y Pampita salió a la luz y la popular comunicadora no se guardó nada. Todo comenzó hace un tiempo atrás cuando Marina se hizo presente en “LAM” y allí fue consultada acerca de los continuos ataques hacia la modelo en su ciclo radial “Lanata sin Filtro” conducido por Jorge Lanata. “Más difusión que la que le damos nosotros a ‘Pampita Online’ no existe en ningún otro programa de radio. Pasa que trascendió lo que ganaba y a Lanata le impactó todo eso. Yo soy una simple mensajera”, expresó en aquella oportunidad la periodista.

Lejos de llamarse al silencio, Pampita redobló la apuesta y se tomó algunos minutos de su ciclo en Net TV para responderle a Calabró. “¿Tendrán ellos algo personal? Esta chica. Que yo, la verdad, no la conozco, no compartimos novio, no compartimos trabajo, nada. No la vi nunca en mi vida, me parece. Y si la vi, no la recuerdo”, expresó con algo de sorna la popular conductora.

Por supuesto y de manera inmediata, la réplica de Calabró no se hizo esperar e invitada al programa “Hay que ver”, conducido por José María Listorti y Denise Dumas, volvió a arremeter contra la famosa modelo argentina.

“Lo de ‘no compartimos novio’, más heteropatriarcal no se consigue. Lo que sí me gustó de lo que me dijo fue ‘esta chica’. Me sacó como dos décadas. Pero más allá de eso, ningunear a alguien que labura hace 30 años. Si realmente nunca me vio o no tiene una referencia de quién soy, está un poquito desinformada” arrojó Marina en torno al descargo de Pampita.

Para cerrar y dejando un halo de escándalo resonando que, seguramente, tendrá nuevos capítulos, la periodista arrojó una contundente frase: “Dentro de unos años será valorada como la creadora del periodismo autorreferencial”, culminó tajante Calabró en referencia a Pampita.

El posteo más emotivo en medio de su embarazo

Desde que salió a la luz la noticia del embarazo de Pampita, los seguidores de la modelo se mantienen expectantes por cada detalle de su proceso de gestación. A la espera de su primera hija junto con Roberto García Moritán, la modelo parece transitar uno de los momentos personales más especiales de su vida.

En el día de ayer y a través de una publicación en su perfil de Instagram, Pampita desató suspiros de ternura con un video muy significativo. En el mismo, el flamante futuro papá le profesa unos dulces mimos a la panza de la conductora, generando un clima de amor que colmó a las redes sociales.