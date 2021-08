«Está un poco el engaño»: Mica Viciconte habló con honestidad sobre un tema muy personal

Mica Viciconte fue durante mucho tiempo el foco de grandes polémicas, nadie se olvida de los enfrentamientos que tuvo con Nicole Neumann por su relación con Fabián Cubero y sus hijas. Actualmente, las aguas parecen estar en calma pero surgió una nueva polémica y fue una frase que lanzó la guardavidas.

La exparticipante de «Combate» estuvo de invitada en el programa de Guido Kaczka «Bienvenidos a bordo» y fue consultada sobre los comienzos de su relación con el futbolista:

Mica, ¿con qué conquistaste a Cubero? Porque todos nos conquistamos con algo.

A lo que Viciconte con muy poca simpatía le dijo:

El productor de Kuarzo ante la incomodidad decidió hacer la pregunta un poco más extensa y desarrollada para ver si de ese modo Mica le daría la respuesta que buscaba, dijo: «Sí, la gente nos conquistamos. Uno cree que uno conquista y uno solo conquista. En la conquista, en realidad está un poco el engaño, son los dos, es el encuentro, algo hay de parte de los dos, no es que es uno. ¿Vos, con qué sentís que lo conquistaste a él, más allá que él te conquistó a vos también?”.

Pero no salió como lo esperaba y la deportista sin mucho para explicar le respondió de una manera bastante fría a Kaczka:

Es que me parece que ninguno de los dos se conquistó con el otro. Como que pintó, ¿entendés? No hubo una conquista, como que no sé qué decirte.

Ante la respuesta de Viciconte mucha gente se molestó y lo dejo ver en Twitter cuando comentaron que estuvo muy mal el no haber intentado dar una mejor respuesta ya que el conductor solo buscaba un tema de conversación para la famosa, la tildaron de mala onda y soberbia, también pusieron en duda la respuesta de Micaela ya que muchos no creen que en realidad no hubo una conquista en la pareja, diciendo que era claro que Cubero era quien mostraba el interés y la conquistó.

Un enfrentamiento eterno

Para los que no sabían, Micaela Viciconte fue una de las primeras y más populares participantes de «Combate», fue la estrella del equipo verde durante todas las temporadas en las que participó, pero también lo que ayudó a su fama fue el gran enfrentamiento que tenía con Florencia Vigna, estrella del equipo rojo, ambas protagonizaban las más polémicas peleas del programa en sus tiempos, y aunque los años pasaron la disputa parece seguir vigente ya que cada vez que se cruzan en algún piso, la tensión aumenta.