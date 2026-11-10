Está preso por un femicidio y busca conocer mujeres en las redes

Mario Alberto Saucedo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Mónica Esteban, ocurrido hace 9 años en una vivienda de Villa Mitre, tiene presencia en las redes sociales y busca conocer mujeres.

Así lo manifestó Paola, amiga de la víctima, quien señaló la «indignación e impotencia» que genera la situación.

La mujer había manifestado hace algunos meses que el sujeto tenía perfiles activos en Facebook.

Ahora señaló que por intermedio de una conocida descubrieron que también tiene actividad en un sitio denominado Facebook Parejas, que es un servicio de citas y diseñado para conocer personas nuevas con intereses y ubicación en común.

«Resulta indignante pensar que esta persona sigue contactando mujeres sabiendo lo que hizo con nuestra amiga. No puedo creer que siga teniendo el celular y pueda acceder a esto», señaló a La Nueva.

Según capturas que realizaron de la publicación, el usuario Maritoo, 46 señala en su descripción que «hoy estoy privado de mi libertad, pero sigo teniendo mucho para dar y ganas de conocer a alguien especial».

Paola alertó sobre la situación a través de la misma red social, pidiendo difundir lo que está sucediendo.

Cabe recordar que, por disposición judicial, desde la pandemia los detenidos alojados en las cárceles bonaerenses tienen acceso a contar con teléfonos celulares para comunicarse con la familia y garantizar acceso a material educativo.

El crimen

Mónica Esteban, de 40 años, fue encontrada sin vida el 29 de septiembre de 2017 en Washington al 700.

A la mujer la hallaron estrangulada en una situación que intentaba aparentar un suicidio, aunque la investigación logró descubrir que, en realidad, se había tratado de un crimen.

Fuentes oficiales indicaron que un compañero de trabajo se preocupó porque la mujer no había ido a trabajar y no respondía los mensajes de texto.

El hombre fue a la vivienda y, al no obtener respuesta, ingresó saltando un portón.

Allí observó el cuerpo de la víctima, un gran desorden y vidrios rotos.

Se dijo que el hermano había estado con ella hasta las 6 y que en los últimos días habían cambiado las cerraduras de la casa por los antecedentes violentos.

Es que, según mencionó el hombre, una semana antes la había encontrado llorando en la vereda de su casa tras haber recibido una golpiza de su ex, con quien había terminado una relación de tres años y medio.

El sujeto fue detenido el 1 de octubre de 2017 en la localidad chaqueña de Roque Sáenz Peña. Los voceros dijeron que fue localizado en la casa de su madre, cuando al parecer pretendía quitarse la vida.

El 6 de noviembre de 2018, los jueces del Tribunal en lo Criminal Nº 2 condenaron a Saucedo por el femicidio de Esteban.

A fines del año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia a perpetua dictada por los magistrados bahienses.