«Está bueno aclararlo»: la contundente frase de Celeste Muriega sobre su supuesto romance con Hernán Drago ¿Todo mal?

Celeste Muriega y Hernán Drago se han convertido en el blanco de la mirada pública desde hace un par de semanas cuando se dijo en los medio de comunicación, que al parecer ambos estarían en una relación amorosa. Si bien por el momento no han expresado nada de manera oficial, desde que esto salió a la luz, son el centro de las bromas y chicanas de Guido Kaczka. En la jornada de ayer, Celeste dialogó con «Hay que ver» sobre los rumores de romance con el modelo.

«Se tiende a veces a buscar el título a algo que ni siquiera uno tiene, entonces es como tener que dar explicaciones y es más complicado cuando quizá nosotros no lo teníamos claro. No está bueno porque uno se siente como presionado», expresó en primera instancia tras ser consultada por José María Listorti y Denise Dumas sobre su supuesta relación con Hernán Drago.

Sin escatimar en sus declaraciones, Celeste Muriega profundizó acerca de lo que sucedió con el panelista de «Bienvenidos a bordo«. «Trabajamos juntos en lo de Guido Kaczka, muy buena onda, muy buena relación. Ahora no nos vemos tan frecuentemente como antes, teníamos una amistad linda que quizá no es tan bueno tener que aclarar tanto», dijo sobre Hernán Drago.

«Considero que está bueno pasar un buen momento con una persona y abrirse a conocerla. Después, fluye o no fluye, funciona o no funciona… Realmente no funcionó. Aprovecho para hacer un aviso parroquial. Está bueno aclararlo. Así que dejémoslo en claro: no estoy con Hernán Drago así vienen los novios, me empiezan a llegar», reconoció Celeste Muriega, entre risas, dejando en claro que su supuesto romance con Hernán Drago no existe.

Semanas atrás, la morocha había deslizado que se sentía atraída al modelo: «Con total sinceridad, con una mano en el pecho, me encanta. Me hace reír muchísimo. Y yo adoro a la gente que me hace reír. A mí me encanta, yo siempre le digo: ‘¿no te tirás un paso, Hernán?’. Es como que le digo: ‘todo lo hacés igual. Un rock, una cumbia, lo hacés igual. Con el peluquín y listo’. Pero si la intención es hacer reír a la gente, lo logra. Me encanta, me hace reír un montón, eso es fundamental». No obstante, la relación no parece haber llegado a buen puerto.