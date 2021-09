«Esperanza»: Vicky Xipolitakis realizó una fuerte confesión en medio de toda su polémica

Vicky Xipolitakis es una de las famosas más polémicas de los medios argentinos y casi todo siempre se debe a sus dichos o acciones. Últimamente se encuentra en el centro debido a los dramas que atraviesa con su expareja tanto por lo económico como por la tenencia de su hijo. Sin embargo, hoy es noticia por sus comentarios en medio de las elecciones.

Como todo ciudadano, la melliza griega se presentó a votar en la institución correspondiente. Hace unos años atrás, para quienes no recuerden, Vicky fue muy cuestionada por grabarse dentro del cuarto oscuro y contar que había metido en el sobre las boletas de todos los candidatos de aquel entonces.

Ayer, en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias conocidas como PASO, volvió a generar polémica. Todo se debe a un video que Xipolitakis subió en su cuenta de Instagram, dentro del cuarto oscuro en el que se la escucha decir: «Acá estoy lista en el cuarto oscuro. Vamos Argentina, por un país mucho mejor. Los quiero mucho. Momento de votar», y aunque en un principió Vicky parece acercarse a las boletas del Frente de Todos, cuando habla de un país mejor se aleja y se asoma por las mesas donde estaban las boletas de izquierda y Juntos por el Cambio.

Más allá de eso, no se sabe por quien votó Vicky, pero sí se mostró bastante esperanzada por un cambio. Luego de su sesión de fotos con la urna, Xipolitakis dio una nota para un reconocido medio y habló sobre su postura: «Acabo de votar. Soy una ciudadana más así que aposté al voto para que no haya más pobreza, para que haya trabajo y para la inseguridad, que la escucho muy seguido y tanto miedo me da. Así que vamos, Argentina, y es la esperanza para la gente».

Después, la periodista le consultó a Vicky si tenía alguna cábala, por lo que esta dijo: «Ser yo misma y esperar el cariño y amor de la gente, que es lo que más amo». No obstante, la cronista tenía ganas de más y le preguntó a Xipolitakis si se postularía a la política. Vicky fue bastante clara: «No soy polítiquera, soy Xipolitakis. Aguante Argentina».

Invitada de honor

Hace algunas horas se conoció que Vicky Xipolitakis será la invitada de hoy del programa transmitido por la pantalla de Telefe, «Cortá por Lozano». Se espera que hable sobre las polémicas pericias psicológicas que se mostraron de ella y Javier Naselli, pero que además cuente más a fondo todo el drama por el que atraviesa, sumado a lo de su supuesto nuevo novio.