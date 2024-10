Espectacular influencer sacude las redes anticipándose al verano con jugadas fotos

(Por Ciudad Noticias): A pocas horas para cerrar una nueva semana, te acercamos a ésta seductora influencer que, a través de sus redes sociales, se anticipó al verano con jugadas fotos que paralizó los corazones de sus fanáticos.

Pilar Martínez es la “Chica de la Semana” y ella nació bajo el signo de Libra. Se define como una valiente, luchadora y por sobre todas las cosas, libre.

No le gusta las injusticias, y es de alejarse rápidamente de la gente que no le suma ni aporta nada positivo a su vida. Sus medidas. uff!!! Un escándalo, 110-64-98. Delantera y retaguardia que no pasan jamás desapercibidas.

En uno de sus últimos posteos, se la vio en la cama, totalmente desnuda y dejando ver muy sutilmente una de sus partes del cuerpo más deseadas y con el siguiente mensaje:

“Todo siempre a punto de explotar”

Disfruta de esta belleza que enamora a cientos de cibernautas con sus posteos hot.

PODÉS SEGUIR LAS CUENTAS DE INSTAGRAM DE PILAR EN LOS SIGUIENTES LINK

https://www.instagram.com/pilar.martinez.1232/

https://www.instagram.com/pilarmartinez.1232/