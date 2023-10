Escándalo: Nicole Neumann afuera de la organización de la fiesta de 15 de Indiana

La tensa relación que mantiene en la actualidad Nicole Neumann con Indiana Cubero, su hija mayor, ha atravesado casi en su totalidad el último año de la modelo. Y la proximidad de su fiesta de 15 ha reavivado la polémica con su ex pareja, Fabián Cubero, ya que la habrían excluido por completo de la organización del evento.

Lo que se conoce hasta el momento es que la propia Indiana habría decidido festejar sus 15 años con su familia paterna, centrado en Fabián Cubero y su pareja, Mica Viciconte, dejando de lado a su madre. Al día de hoy es una completa incógnita la presencia de Nicole Neumann, quien hace horas reapareció en redes con un sugerente mensaje.

La indirecta de Nicole Neumann

Las redes sociales se han transformado en una rápida modalidad para disparar con mensajes crípticos o fuertes indirectas (en muchas ocasiones bien directas). Y en los últimos meses la modelo ha compartido varias frases que se pueden interpretar como dardos venenosos en medio de su disputa intrafamiliar.

“Si usted ha sido brutalmente roto, pero todavía tiene el valor de ser gentil con los demás; entonces usted se merece un amor más profundo que el océano” se lee en la frase de Emiliano Escalante compartida en redes por Nicole Neumann. La relación directa que se puede hacer con su posteo está vinculado al fuerte acercamiento de Indiana con Fabián Cubero y Mica Vicionte.

En algún momento estuvo en duda si Indiana realizaría la tradicional fiesta de 15 años, pero la confirmación ha llegado y es un hecho que celebrará a lo grande. Invitará aproximadamente a 60 personas, entre familiares y grandes amistades, y la pregunta es: ¿Dirá presente Nicole Neumann?

Laura Ubfal, periodista de espectáculos, se metió de lleno en la polémica familiar, y aseguró que “todavía no hay una revinculación entre madre e hija”, dando a entender que sus diferencias no han sido solucionadas. Con respecto a la fiesta de 15 “es cierto que con la mamá no quiere hacer nada, pero con Fabián y Mica sí”.

