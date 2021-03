Escándalo en Entre Ríos por fiesta con más de 500 adultos mayores en un salón cerrado y sin distanciamiento

La Municipalidad de la localidad entrerriana de Crespo habilitó la semana pasada el desarrollo de la “VI Gran Baile Alemán”; donde en un salón cerrado bailaron por la noche más de 500 personas, la mayoría adultos mayores, lo que generó el rechazo de la población en las redes sociales.

En esa localidad, a unos 40 kilómetros de la capital entrerriana y de unos 20.000 habitantes, permanecen 16 casos activos de Covid-19 y acumula un total de 1.078 positivos desde que inició la pandemia.

El evento, una fiesta anual con comidas y bailes típicos, fue organizado el sábado último por el Grupo Coreográfico Edelweiss, y habilitado por el Municipio que dirige Dario Schneider (Juntos por el Cambio).

Lorena Ferrari, trabajadora sanitaria del Hospital San Francisco de Asís de esa localidad, expresó su indignación al tener que acudir al salón para asistir a un hombre mayor que sufrió hipoxia (falta de oxígeno).

“Me indigna que se haya autorizado desde el municipio una fiesta donde había aproximadamente 500 personas sin ningún tipo de protocolo, distancia social, barbijo, ni ningún tipo de cuidado”, aseguró en sus redes sociales y compartió fotos del evento.

Desde la fiesta solicitaron la ambulancia por una persona con dificultad respiratoria y al llegar se encontró con “una multitud de personas hacinadas bajo un techo sin ningún tipo de protección o cuidado”, por lo que “sentí que se burlan de los que tuvimos que poner el cuerpo en el período más crítico”, expresó.

La trabajadora sanitaria llamó a tener “cuidados y empatía”, y remarcó que los presentes “no sabían si en la fiesta tenían una persona con síntomas” de Covid-19.

Asimismo, se registraron numerosos comentarios en la publicación y en la página de Facebook del Municipio en rechazo a la habilitación y desarrollo de la fiesta.

Desde la Municipalidad explicaron que “no se brindarán datos” sobre el hecho, afirmaron que la habilitación a la fiesta se otorgó ya que el espacio “cumplía con los protocolos y medidas para hasta 800 personas”, y que el hombre que debió ser asistido “fue atendido y dado de alta en esa misma noche”.