¡Es una diosa! Agustina Agazzani confirmada junto al ex de Cinthia Fernández en el Bailando 2020

Martín Baclini y su novia Agustina Agazzani conformarán una de las parejas del Bailando 2020, competencia de la que también formará parte Cinthia Fernández, ex del empresario.

Sobre su regreso al certamen de ShowMatch, Baclini comentó en Siempre show (Ciudad Magazine): “Se dio, una linda alegría”. Y agregó: “Me da mucha alegría que Cinthia esté porque sé lo que significa para ella. Independientemente de lo que quizás hoy ella sienta, lo único que deseo es verla feliz, verla brillar y que siempre tenga trabajo. Es una gran mujer, muy trabajadora y ama estar ahí”.

“A Cinthia no le dio mucha alegría que vos estés con Agustina en el Bailando”, le dijo Noelia Antonelli.

“La respeto, respeto mucho la opinión y los momentos del otro. Seguramente, el tiempo pondrá las cosas en su lugar y podrá ver las cosas con otra visión”, sostuvo Martín.

“¿Están de novios con Agustina?”, quiso saber la conductora.

“Agustina es un ser que apareció en mi vida de una manera muy sana, muy linda. Vamos a cenar, fuimos al río, al teatro. La pasamos bien, es una amiga”, resumió el empresario.

“¿No pasó nada entre ustedes?”, indagó Noe.

“Es una amiga. Pasó que salimos a cenar, a veces a merendar. Nos hacemos bien”, señaló Baclini.

“Me tomó por sorpresa hacer un Bailando de vuelta y me da alegría que, a través de esto, Cinthia esté. Se lo recontra merece. No me parece que esto pueda ser algo dañino. Yo siempre dije que el Bailando no lo haría con Luciana (Salazar) ni Mariana (Antoniale)”, recordó el rosarino.

Sobre Agazzani, observó: “Agustina tiene sus temores como cualquier persona que hace un Bailando. Lo que se genera ahí no sucede en ningún otro programa”.

“¿Cómo se conocieron?”, le consultaron.

“La conocí por Tommy, un amigo de ella que a la vez es un conocido mío”, cerró Baclini.