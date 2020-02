¡Es una bomba tucumana! “Ahora que soy la Chica de la Semana, me siento una bomba, creo que a todas nos pasa”.

La verdad que el titulo de ésta nota está más que bien puesto, ya que nos encontramos con una hermosa rubia tucumana, que cuenta con rasgos faciales perfectos, una figura que se la ve frágil y que sus tatuajes, la hacen más sensual todavía.

La Chica de la Semana se llama Sofía Caferro y sus medidas son 90-64 y de cola, 98. La verdad que su parte trasera, es como para apoyar una copa como si fuese una mesita de luz. Su cintura y cola, así lo muestran en cada imagen.

DE DONDE SOS Y A QUE TE DEDICAS.

-De Tucumán y estudio nutrición.

SIGNO Y MEDIDAS

-Escorpio. 90 -64 -98

¿QUE SE SIENTE SER UNA MUJER QUE TODO HOMBRE QUIERE TENER?

-Y se siente bastante bien no por creérmela pero da más confianza en uno mismo.

¿MUCHAS PROPUESTAS INDECENTES?

-Muchísimas, sobre todo de mis seguidores

¿COMO TE TRATA LA NOCHE, LA PLAYA O LUGARES PÚBLICOS DONDE VAS?

-Genial!! Por suerte siempre soy invitada a varios lugares y me reciben súper bien y me tratan 10 puntos.

¿Cómo HACES PARA MANTENER ESE LOMAZO?

-Entrenó todos los días, voy al gimnasio a hacer aparatos.

¿Qué TE GUSTA DE TU CUERPO?

-En realidad me gusta todo de mi cuerpo. Sí, tengo mucha autoestima por suerte pero si tengo que destacar algo, destaco mi espalda.

¿TU ARMA DE SEDUCCIÓN?

-Mi mirada

¿ENTRE AMIGAS, SE MIRA LA COLA Y LA PARTE INTIMA DEL HOMBRE CUANDO VIENE DE FRENTE?

-Ja,ja… sí, creo que todas hacemos lo mismo.

¿SUELEN SABER QUE TAL CHICO VIENE MUY BIEN DE AHI POR COMENTARIOS DE ALGUNA QUE ESTUVO?

-Si claro, siempre entre mujeres están esos comentarios.

¿TANGA CULOTE O HILO DENTAL?

-Tanga.

¿CUAL FUE EL PIROPO MAS LINDO Y EL MAS ZARPADO?

-Los piropos vienen de mis seguidores, lindos casi nunca, siempre zarpados pero los leo rápido y no a todos, así que no me acuerdo porque mucha bola no les doy.

¿ARRIBA O ABAJO?

-Abajo.

¿TU CONJUNTO EROTICO PREFERIDO?, ¿COLEGIALA, SECRETARIA O ALGUN OTRO?

-No tengo ningún favorito, pero si tuviera que elegir me quedo con el de colegiala.

¿Qué PROYECTAS A FUTURO?

-Recibirme en lo menos posible y dedicarme a mi profesión, viajar, tener una familia.

¿LUGAR MÁS LOCO DONDE LO HICISTE?

-No sé si es tan loco pero en la galería de casa.

¿COMO DEFINIRIAS TU PERSONALIDAD?

-Tengo carácter muy fuerte, soy muy explosiva, muy intensa pero también soy muy sensible.

¿Qué CAMBIARIAS DE VOS?

-Cambiaría algunas cosas de mi carácter porque a veces le hago mal a los que quiero.

¿QUE TE SEDUJO SER LA CHICA DE LA SEMANA?

-Me siento una bomba ahora, creo que a todas nos pasa lo mismo, nos encantan que nos elogien y con estas cosas más!!!

GRACIAS!!!!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de S ᴏ ғ ɪ́ ᴀ (@sofiacaferro) el 6 Feb, 2020 a las 7:43 PST

Ver esta publicación en Instagram @tiffany_moda 🖤 Una publicación compartida de S ᴏ ғ ɪ́ ᴀ (@sofiacaferro) el 28 Ene, 2020 a las 10:35 PST

Ver esta publicación en Instagram P i n a ☀️ Una publicación compartida de S ᴏ ғ ɪ́ ᴀ (@sofiacaferro) el 18 Ene, 2020 a las 3:21 PST

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de S ᴏ ғ ɪ́ ᴀ (@sofiacaferro) el 11 Ene, 2020 a las 2:41 PST

Ver esta publicación en Instagram 🌅😍 Una publicación compartida de S ᴏ ғ ɪ́ ᴀ (@sofiacaferro) el 8 Ene, 2020 a las 4:50 PST

Ver esta publicación en Instagram 🌊☀️♥️ Ph: @valemettola 💗 Una publicación compartida de S ᴏ ғ ɪ́ ᴀ (@sofiacaferro) el 7 Ene, 2020 a las 1:30 PST

Ver esta publicación en Instagram ☀️ Una publicación compartida de S ᴏ ғ ɪ́ ᴀ (@sofiacaferro) el 14 Dic, 2019 a las 8:43 PST