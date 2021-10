«Es una asquerosidad»: el lapidario descargo de Rocío Marengo contra La China Suárez

Pese a que Mauro Icardi y Wanda Nara se reconciliaron, el tema aún está en el centro de la agenda de los medios. En las últimas horas, Rocío Marengo opinó al respecto y fue filosa con La China Suárez, la supuesta tercera en discordia.

Con esta imagen, Wanda Nara confirmó su reconciliación y aseguró que fue una carta de Mauro lo que la hizo cambiar de opinión.

En una nota para «Los Ángeles de la Mañana», Rocío Marengo defendió a Wanda Nara, pese a que aclaró que no eran amigas, y defenestró a La China Suárez. «Es imposible no empatizar con una familia. Se meten con un tipo casado. Más allá de que Icardi estuvo mal, es el primero en no respetar a su mujer», comenzó la exfigura de «MasterChef celebrity» y sostuvo: «Pero ella (La China), sabiendo quién es la mujer, siendo amiga de la hermana, es terrible».

«A mí me genera algo en el cuerpo, algo raro, de rechazo por todo lo que viene haciendo con otras chicas. Se lo hizo a Tobal, a Pampita. Pampita es una mina que no se merece que le hagan daño», analizó Rocío Marengo. «Una de las peores cosas que hizo fue ponerse cuando Wanda hablaba con Ricky Sarkany, lo vio (a Mauro) con su mujer al lado y después le escribió. Es una asquerosidad, es cero código», concluyó.

Rocío Marengo y su reconciliación con Eduardo Fort

Hace un tiempo, la famosa realizó un fuerte descargo contra Eduardo Fort, su pareja, y explicó que estaba molesta porque sentía que no la apoyaba en nada, a pesar de que estaban juntos hace ocho años. Cuando la situación se enfrió, Marengo se mostró mucho más tranquila y explicó los verdaderos motivos que llevaron a realizar ese reproche contra Eduardo.

«Hubo una explosión de mi parte, por una mezcla de cosas, donde obviamente entra lo laboral. Estoy en una competencia en la que se exige un rendimiento físico que te lleva a un extremo de cansancio, donde no filtrás una», comenzó la artista en diálogo con Catalina Dlugi para «Agarrate Catalina».

Acto seguido, reconoció que fue impulsiva y que estuvo mal lo que hizo: «Por ese cansancio quizá no vi muchas cosas que también existen y que hacen que esté hace ocho años con él. Sentía que todo me salía mal y estuvo bueno tocar fondo para volver a flote».