«Es todo lo que está bien»: El Tucu López mimó a Sabrina Rojas y le cumplió un especial pedido

La relación entre Sabrina Rojas y El Tucu López avanza a paso firme. Los famosos están en pareja hace aproximadamente cuatro meses y lograron conectar desde un lugar muy lindo. Pese a que aún no conviven, comparten mucho tiempo juntos y dejan ver que la pasan de maravilla.

Sabrina y El Tucu pasan mucho tiempo juntos, desde que se conocieron en una de las funciones de la obra teatral que protagoniza él.

Como prueba de eso, hace un tiempo Sabrina Rojas subió a su cuenta de Instagram el gran gesto que tuvo El Tucu con ella. «Cuando le contás a tu novio la torta que comías en la infancia y te la hace realidad. Mi novio es todo lo que está bien, en todos los sentidos», escribió la expareja de Luciano Castro junto a unas imágenes en las que se lo ve a López en plena preparación de la torta de chocolate.

El Tucu y Sabrina blanquearon la relación, mediante las redes sociales, con una selfie de ambos y con una canción de Shakira de fondo.

El presente de Sabrina

En mayo del corriente año, Sabrina Rojas se separó de Luciano Castro luego de 11 años de noviazgo y 2 hijos en común. La ruptura se dio en muy buenos términos y ambos rehicieron sus vidas amorosas. Incluso, recientemente Sabrina contó en una entrevista para la revista Para Ti, que las mujeres le piden consejos para separarse.

«Me frenan para contarme sus historias o pedirme que las aconseje porque intentan separarse pacíficamente y no lo logran. Eso es real: me ocurre muchísimo y es sorprendente. Recibo mensajes de mujeres que están pasando por separaciones traumáticas y me consultan cómo resolví determinados temas», reveló.

«Obvio que intento responder y ayudar, en la medida que puedo, pero tampoco es simple sin conocer a fondo el caso», aseguró, al mismo tiempo que también contó que en la calle la frenan para felicitarla por haber conquistado a dos de los galanes más codiciados. El Tucu, por su parte, también dio detalles de cómo va la relación con Sabrina y en un móvil para «Implacables» dijo: «No estamos conviviendo porque Sabri tiene dos hijos y demás, es complicado y muy pronto también. Pero cada vez que podemos nos vemos y es por ahí. A los chicos no los conozco todavía. Lo estamos hablando, en algún momento va a suceder».