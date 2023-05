“Es raro, el concejal Nebot siempre acompañó la Rendición de Cuentas y tampoco se hizo presente en la sesión del HCD”

(Por Ciudad Noticias): Desde que el edil de Todos por Saavedra ocupa una banca, siempre acompañó la rendición de cuentas, sin embargo en éste 2023, no solo que no votó a favor, sino que no estuvo presente en la sesión del pasado miércoles y lo reemplazó Alberto Schulmeister, concejal suplente.

El concejal del partido centenario, venia de apuntar contra el peronismo, más precisamente, contra Nicolás Urtizberea, pero no se olvidó de otro opositor, Matías Nebot, a quien se refirió de manera irónica.

“Nos llama un poco la atención porque otros años, Todos por Saavedra aprobaba la rendición de cuentas y éste año no. Eso es raro porque siempre nos acompañó el concejal Nebot y tampoco se hizo presente en las últimas dos sesiones de rendición de cuentas, eso es raro también. Más allá de lo político y que es un año electoral y que va a haber muchas chicanas y cosas cruzadas, creo que hay que ser responsables a la hora de decir cuando se aprueba o no se aprueba una rendición de cuentas porque la verdad técnicamente está correcta”.

Dello Russo afirmó que si la gestión de Gustavo Notararigo no hubiese sido austera, esto sería un descalabro.

“En cuanto a los números ésta ha sido una gestión totalmente austera y si no hubiera sido así, hoy tendríamos un descalabro en los números que sería monstruoso.

Cuando asumió Notararigo en 2019, sobre un presupuesto de mil millones de pesos, había una deuda de 54 millones y hoy estamos en un presupuesto de dos mil setecientos millones que es del 2022, y hoy es de tres mil setecientos millones, y hay un déficit de 68 millones de pesos. Si vamos a lo proporcional, si ésta no hubiera sido una gestión ordenada y seguíamos el ritmo como se venía gastando en la gestión anterior, no sé, hoy tendríamos una deuda de 300 o 400 millones de pesos”, finalizó Dello Russo desde el espacio Juntos.