¡Es otra! El radical cambio de look que Floppy Tesouro presentó a sus 39 años: las fotos

A días para lo que será la llegada del invierno 2024, Floppy encontró un buen momento para jugársela por un look novedoso en este último mes y medio que se viene de otoño. Sus publicaciones rápidamente alcanzaron cientos de likes y comentarios entre sus fanáticos.

«Nuevo look, temporada de Morena iluminada y flequillo. Siempre nuestra versión natural es lo que mejor nos sienta, por eso refresqué mi look, temporada de morena iluminada”, comenzó expresando Tesouro, quien mostró cómo fue todo el proceso.

EL ROTUNDO CAMBIO DE LOOK DE FLOPPY TESOURO

Con dos estilistas que trabajaron a su lado, uno se encargaba del enjuague, otro de la tintura y luego del corte. Para que no quedarán dudas y explicar mejor lo que hizo, detalló cada uno de los pedidos que les hizo a sus coiffeurs.

«Me jugué a experimentar un flequillo re tendencia para esta temporada al estilo butterfly», comentó la ex integrante del Bailando. No obstante, un tema que también aclaró hace unos días es qué pasó con Jakob von Plessen y por qué negó su romance.

“Yo lo conozco a Jakob, charlé en Tequila (un boliche) con él. De la charla que tuvimos a todo lo que se dijo hay un abismo. No hubo nada, sólo charlamos. No pasó nada. Igual, no le debo nada a nadie”, deslizó la actriz en Socios del espectáculo, remarcando que es una persona que está soltera.