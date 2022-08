Es bailarina de poldance, modelo fitness, está a punto de recibirse de abogada y piensa incursionar en política.

(Por Ciudad Noticias): A poco de terminar el mes de Agosto, conocerás un poco más de ésta hermosa platense que no es sólo un cuerpo bonito; Romina, está muy cerca de recibirse como abogada pero ádemas, es bailarina de poldance y modelo fitness. Más allá de lo super preparada que está en todo lo que encara respecto a lo laboral, saca provecho a su esbelta figura y vende contenidos para adultos en dos plataformas. La primera, Divas Play, la misma que eligieron Flor Peña, Silvina Luna, Silvina Escudero, Adabel Guerreo entre otras tantas famosas. La segunda, Unlok.

Pero a Romina Martínez parece no conformarla todo lo que está haciendo porque tiene bien claro que sus metas a corto y mediano plazo están por encima de lo físico, tal es así que tiene decidido incursionar en política.

*Romi, bueno, queremos antes que todo que nos comentes que impacto sentiste en tu primera entrevista.

-Fue raro pero lindo. Me sentí cómoda contestando.

*A muchas de nuestras entrevistadas después suelen llegarles cantidad de mensajes y hasta propuestas indecentes. ¿Te pasó algo similar?

-No tengo idea si fue por la entrevista con ustedes, la verdad me llega de todo pero no le doy importancia porque me enojo, pero también asumo la responsabilidad que esto es por la venta de contenido.

*Algún famoso comenzó a seguirte o chatear.

-Sí, pero no puedo contar, lo único que puedo decir es que fueron varios.

*Se vienen los días lindos y todos nos incentivamos más. Vos sos bailarina de poldance, ¿surgieron propuestas laborales para la nueva temporada estival?

-Tengo propuestas de dar clases pero no puedo por los tiempos. Por ahora lo hago por capacitación y ocio.

*Muy lindo tu profesión, pero vamos a comprometerte a que en algún momento bailes un tema que vos digas, con este la rompo, así nuestros lectores pueden ver tus cualidades. ¿Asumís ese compromiso?. ¿Con qué tema nos pensas deleitar bailando?

-Asumiría el compromiso, claro que sí, elegiría un tema de trap lento.

*¿Te pasó de salir y que alguien te dijera que compra tus contenidos?…Cómo fue ese momento.

-No podría salir con nadie porque tengo pareja.

*¿Ya estás pensando futuras producciones para las fiestas de fin de año?. Viste que todos se ratonean con Mamá Noel.

-Mmm, no, aún no lo pensé.

*¿Pensaste en hacer producciones con algún modelo de esas plataformas?. O por qué no, con tu pareja.

-Con mi pareja ya hice. Con otro no haría.

*Muy leída fue tu nota y si bien sos perfecta por donde se te mire, todos elogiaban cola y cintura. ¿Qué te genera que esas curvas enardecen a hombres y mujeres?

-Me genera alegría porque trabajo duro por mantenerme en forma. Pero también busco que vean mi carisma y las ganas de motivar a lo demás a un estilo de vida saludable y activo.

*Las amigas, familia y conocidos han visto la nota, ¿hubo alguna gastadita por tus declaraciones?

-No me gastaron para nada.

*Si mañana te ofrecieran una producción bien hot en el vestuario con sus 11 futbolistas, cuerpos aceitados, ellos en bóxer y vos prácticamente desnuda, ¿aceptarías?

-No aceptaría hoy.

*Te nombro a tres famosas para ver con quien harías una coreo de poldance: Silvina Escudero, Noelia Marzol o Celeste Muriega.

-Celeste Muriega, por la onda.

*¿Tenes muchos inconvenientes como otras colegas tuyas que filtran el material que venden?

-No lo sé, no lo hablé.

*¿En el sexo cuál es tu mayor virtud?

-No para nada, mi mejor virtud no es justamente eso pero soy por demás apasionada.

*¿Cuáles son tus plataformas eróticas?

-Mis plataformas son Divas Play y Unlok roommymartinezzz.

https://www.instagram.com/roommy_martinezzz/