Érica Rivas habló del proyecto de Casados con Hijos: «Me da mucha tristeza»

A pocos meses del debut de «Casados con Hijos» en el teatro, Érica Rivas volvió a hablar sobre la polémica alrededor de este proyecto que la tenía a ella como protagonista. La actriz, que será reemplazada por Jorgelina Aruzzi, contó cómo se tomó a la nueva incorporación.

Con la baja de María Elena, la comediante hará de una vecina de los Argento llamada Azucena, quien también tendrá un vínculo amoroso con Dardo Fuseneco. Sobre este nuevo personaje, Rivas comentó: «Me enteré. Jorgelina es lo más. Ella es una actriz divina».

«¿Irías a ver la obra si te invitan?», quiso saber en cronista del programa de América. «No, no creo. Me da mucha tristeza», se sinceró Rivas. Cabe destacar que la intérprete no terminó en buenos términos con sus compañeros, Florencia Peña y Guillermo Francella.