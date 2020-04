¿ERA OBVIO? Anna Del Boca protagonizará Perla Negra

De forma reciente, el guionista Enrique Torres que está casado con Anabella Del Boca confirmó que será el responsable de los libretos en una versión aggiornada de Perla Negra, la novela que Andrea del Boca, María Rosa Gallo, Millie Stegmann y Gabriel Corrado supieron protagonizar en los años noventa.

En el presente, el escritor dio a conocer que la protagonista para esta remake será anna Chiara Biassotti Del Boca, la única heredera de la actriz de Celeste siempre Celeste que también estará pero con un rol muy pequeño. Además, en el aniversario de los treinta años de Telefe, la versión original se verá por estos días mientras que la nueva estará en marcha antes de fines de año.

Para finalizar, afirmó que será un proyecto en formato serie que se emitirá por internet: “Hay cambios interesantes y algunos son muy divertidos”, explicó sobre el proyecto, que sería transmitido por internet. Anna y Andrea dijeron que si enseguida, no lo dudaron”.

Enrique Torres también estuvo en la producción ejecutiva de Muñeca Brava que fue un hit televisivo, esto se verá en el marco del ex canal 11 y habló sobre la escasez de las novelas “Yo creo que Argentina durmió, no solo con la telenovela sino con la tele en general. A veces las historias son flojas, no son redonditas, no es grabar por grabar y que parezca un día común en la vida de los personajes. De vez en cuando Argentina logra vender un formato afuera, pero está costando. Fue uno de los grandes productores de telenovelas en el mundo, se olvidaron del género y la gente lo añora”.